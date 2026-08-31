Шакшука — це ізраїльська страва з яйцями, запеченими у пряному томатному соусі з овочами, а цей рецепт робить її ще ситнішою завдяки запеченій картоплі та баклажану.

Рецепт панкейків з яблуками ми вже публікували — а шакшука готується зовсім інакше і теж чудово підходить на сніданок чи навіть вечерю.

Шакшука — традиційна ізраїльсько-марокканська страва, яку можна зустріти майже в кожному ресторані Ізраїлю. Її головна перевага в тому, що вона підходить і на сніданок, і на обід, і на вечерю. У цьому рецепті яйця готуються прямо в ароматному соусі з томатів і перцю, а окремо запечені картопля та баклажан додають шакшуці ситності й особливої текстури. Подавати страву найкраще зі свіжим хрустким хлібом для дуже смачного соусу.

Інгредієнти для шакшуки

2 середні картоплини, очищені та нарізані шматочками 2,5–4 см

1 середній баклажан, нарізаний шматочками приблизно 2,5×5 см

5 ст. л. оливкової олії extra virgin

сіль і перець до смаку

1 велика жовта цибулина, дрібно нарізана

1 червоний солодкий перець, нарізаний кубиками приблизно 1,5 см

1 зелений солодкий перець, нарізаний кубиками приблизно 1,5 см

425 г томатного соусу (приблизно 1 банка)

410 г томатів у власному соку, нарізаних кубиками (приблизно 1 банка)

120 мл води

2 ч. л. курячого бульйону, розведеного невеликою кількістю теплої води до пастоподібного стану

1 середній перець халапеньо, дрібно нарізаний із насінням (за бажанням, для гостроти)

2–3 зубчики часнику, пропущені через часникодавку

5–8 яєць

олія для смаження (авторка використовувала легку оливкову)

Як приготувати шакшуку: покроково

Розігрійте духовку до 230°C і застеліть два противні пергаментним папером. Заздалегідь наріжте всі овочі.

Наріжте картоплю, промийте та обсушіть паперовим рушником. Покладіть у велику миску, легко посоліть і поперчіть, потім перемішайте з 2 ст. л. оливкової олії. Розкладіть картоплю на першому листі та запікайте при 230°C 25–30 хвилин, доки вона не стане м'якою всередині, підрум'яненою і хрусткою зовні.

У ту саму миску покладіть баклажан, легко посоліть, поперчіть і полийте 3 ст. л. оливкової олії, перемішайте. Розкладіть на другому листі й запікайте при 230°C 15 хвилин, доки баклажан не стане м'яким і не підрум'яниться знизу. Картоплю й баклажан можна запікати одночасно — просто вийміть баклажан з духовки приблизно через 15 хвилин і відкладіть охолонути.

У невеликій мисочці змішайте 2 ч. л. курячого бульйону з теплою водою до консистенції пасти й відкладіть до потреби.

Розігрійте велику глибоку каструлю або жаровню на середньому вогні. Додайте 2 ст. л. олії, а коли вона розігріється — дрібно нарізану цибулю, готуйте 2 хвилини до м'якості. Додайте нарізаний перець і готуйте, часто перемішуючи, ще 5 хвилин.

Додайте томатний соус, нарізані томати та 120 мл води, доведіть до кипіння — обережно, соус може розбризкуватися, тож варто скористатися захисним екраном для сковороди.

Додайте часник, нарізаний халапеньо (якщо готуєте гострий варіант), 1 ч. л. солі, 1/2 ч. л. чорного перцю та підготовлену пасту з курячого бульйону. Добре перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися, і готуйте кілька хвилин на сильному вогні.

Розбийте кожне яйце в окрему маленьку мисочку, а потім акуратно вилийте в каструлю, починаючи з краю, доки всі яйця не розподіляться рівномірно по поверхні соусу. Легко посоліть і поперчіть яйця зверху.

Додайте запечену картоплю та баклажан навколо яєць. Зменшіть вогонь до середньо-слабкого, накрийте кришкою і готуйте ще 6–8 хвилин, щоб яйця приготувалися. Перевіряйте готовність кожні 1–2 хвилини та готуйте, доки білки повністю не приготуються, а жовтки не досягнуть бажаної консистенції.

Подавайте шакшуку одразу, поки гаряча, разом зі свіжим хрустким або м'яким французьким хлібом — ним чудово вмочувати в ароматний соус. За бажанням страву можна доповнити свіжим шпинатом, обсмаженим чорізо, спаржею або сиром, а для любителів гостроти — окремим соусом з дрібно нарізаного гострого перцю, олії та лимонного соку. Зберігати готову шакшуку краще одразу після приготування, оскільки яйця найкраще смакують свіжими.

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