Шакшука — это израильское блюдо с яйцами, запеченными в пряном томатном соусе с овощами, а этот рецепт делает её еще сытнее благодаря запеченному картофелю и баклажану.

Рецепт панкейков с яблоками мы уже публиковали — а шакшука готовится совсем иначе и тоже отлично подходит на завтрак или даже ужин.

Шакшука — традиционное израильско-марокканское блюдо, которое можно встретить почти в каждом ресторане Израиля. Его главное преимущество в том, что оно подходит и на завтрак, и на обед, и на ужин. В этом рецепте яйца готовятся прямо в ароматном соусе из томатов и перца, а отдельно запечённые картофель и баклажан придают шакшуке сытности и особую текстуру. Подавать блюдо лучше всего со свежим хрустящим хлебом для очень вкусного соуса.

Ингредиенты для шакшуки

2 средние картофелины, очищенные и нарезанные кусочками 2,5–4 см

1 средний баклажан, нарезанный кусочками примерно 2,5×5 см

5 ст. л. оливкового масла extra virgin

соль и перец по вкусу

1 большая желтая луковица, мелко нарезанная

1 красный сладкий перец, нарезанный кубиками примерно 1,5 см

1 зелёный сладкий перец, нарезанный кубиками примерно 1,5 см

425 г томатного соуса (примерно 1 банка)

410 г томатов в собственном соку, нарезанных кубиками (примерно 1 банка)

120 мл воды

2 ч. л. куриного бульона, разведённого небольшим количеством теплой воды до состояния пасты

1 средний перец халапеньо, мелко нарезанный с семенами (по желанию, для остроты)

2–3 зубчика чеснока, пропущенных через чеснокодавку

5–8 яиц

масло для жарки (автор использовала лёгкое оливковое)

Как приготовить шакшуку: пошагово

Разогрейте духовку до 230°C и застелите два противня пергаментной бумагой. Заранее нарежьте все овощи.

Нарежьте картофель, промойте и обсушите бумажным полотенцем. Положите в большую миску, слегка посолите и поперчите, затем перемешайте с 2 ст. л. оливкового масла. Разложите картофель на первом противне и запекайте при 230°C 25–30 минут, пока он не станет мягким внутри, подрумяненным и хрустящим снаружи.

В ту же миску положите баклажан, слегка посолите, поперчите и полейте 3 ст. л. оливкового масла, перемешайте. Разложите на втором противне и запекайте при 230°C 15 минут, пока баклажан не станет мягким и не подрумянится снизу. Картофель и баклажан можно запекать одновременно — просто выньте баклажан из духовки примерно через 15 минут и отложите остывать.

В небольшой мисочке смешайте 2 ч. л. куриного бульона с теплой водой до консистенции пасты и отложите до нужного момента.

Разогрейте большую глубокую кастрюлю или жаровню на среднем огне. Добавьте 2 ст. л. масла, а когда оно разогреется — мелко нарезанный лук, готовьте 2 минуты до мягкости. Добавьте нарезанный перец и готовьте, часто помешивая, ещё 5 минут.

Добавьте томатный соус, нарезанные томаты и 120 мл воды, доведите до кипения — осторожно, соус может разбрызгиваться, поэтому стоит воспользоваться защитным экраном для сковороды.

Добавьте чеснок, нарезанный халапеньо (если готовите острый вариант), 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца и подготовленную пасту из куриного бульона. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились, и готовьте несколько минут на сильном огне.

Разбейте каждое яйцо в отдельную маленькую мисочку, а затем аккуратно влейте в кастрюлю, начиная с края, пока все яйца не распределятся равномерно по поверхности соуса. Слегка посолите и поперчите яйца сверху.

Добавьте запечённый картофель и баклажан вокруг яиц. Уменьшите огонь до средне-слабого, накройте крышкой и готовьте еще 6–8 минут, чтобы яйца приготовились. Проверяйте готовность каждые 1–2 минуты и готовьте, пока белки полностью не приготовятся, а желтки не достигнут желаемой консистенции.

Подавайте шакшуку сразу, пока горячая, вместе со свежим хрустящим или мягким французским хлебом — им отлично макать в ароматный соус. При желании блюдо можно дополнить свежим шпинатом, обжаренным чоризо, спаржей или сыром, а для любителей остроты — отдельным соусом из мелко нарезанного острого перца, масла и лимонного сока. Хранить готовую шакшуку лучше сразу после приготовления, так как яйца лучше всего вкусны свежими.

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