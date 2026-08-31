У Вінниці 31 серпня через планові ремонти можливі тимчасові відключення холодної, гарячої води та електроенергії за низкою адрес. Комунальники назвали перелік вулиць і телефони для звернень.

Відключення світла у Вінниці 31 серпня торкнеться кількох вулиць — але цього дня комунальники також ремонтують водогони, тож частина містян лишиться без холодної та гарячої води. Місто працює у звичному режимі, однак на окремих адресах можливі тимчасові перебої.

Про це пише видання «20 хвилин» з посиланням на відділ оперативного реагування «Цілодобова варта». Комунальні служби 31 серпня проводять планові ремонти на водогонах і трансформаторних підстанціях, тож упродовж дня частина містян може тимчасово залишитися без води чи світла.

Бригади «Вінницяоблводоканал» 31 серпня ремонтують водогони за п'ятьма адресами: вул. Синьоводська, 28, вул. Кальницька, 17, вул. І. Богуна, 228, вул. П'ятничанська, 26 та пров. Селянський, 3. Водопостачання там обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Тимчасово без гарячої води залишаться два будинки. Як пояснюють у КП «Вінницяміськтеплоенерго», ремонтні роботи проводять на вул. Келецькій, 95 та на вул. Стельмаха, 21. Решту споживачів послуга гарячого водопостачання цього дня не зачепить.

Планові роботи на трансформаторних підстанціях також вплинуть на електропостачання. Тимчасові відключення можливі за шістьма адресами: вул. Грушевського, 70, вул. Театральна, 2–6, вул. Магістратська, 63–67, вул. Келецька, 89–97, просп. Юності, 44 та вул. А. Первозванного, 58.

У «Цілодобовій варті» зазначають, що головне завдання міських служб зараз — підготовка Вінниці до опалювального сезону. Саме тому на мережах продовжують планові ремонтні роботи, які й спричиняють короткочасні знеструмлення та перебої з водою.

Куди телефонувати, якщо немає води чи світла

Повідомити про комунальні проблеми або дізнатися про графіки відключень вінничани можуть за телефонами «Цілодобової варти»: 15-60, 0-800-60-15-60 або (0432) 65-15-60. Лінія працює цілодобово.

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