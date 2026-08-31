Курс долара у вересні може суттєво здорожчати: економісти попереджають, що офіційний курс гривні здатний перетнути позначку 45 грн/дол., тож відкладати купівлю доларів не радять.

Курс долара в Україні у вересні може суттєво здорожчати: на початку осені офіційний курс гривні здатний перетнути позначку 45 грн/дол. Такий сценарій у коментарі, який цитує ТСН, окреслив доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Протягом серпня 2026 року офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 44,54–44,86 грн/дол. Чітка низхідна тенденція розпочалася з другої половини місяця і може тривати на початку вересня, адже підстав для зміцнення гривні наразі бракує.

Економіст пояснює, що ситуація на валютному ринку прив'язана до макроекономічної та фінансової обстановки. За його словами, зараз не виконується державний бюджет: надходження нижчі за планові, а графік надходження іноземної допомоги, закладений у бюджет, зривається. Національний банк може піти на прискорення девальвації гривні, щоб частково закрити нестачу фінансових ресурсів.

«Відкотити» офіційний курс назад, до показника кінця серпня, буде вже важче, зазначає Плотніков. Саме тому українцям радять не відкладати купівлю американської валюти, якщо є потреба її накопичити: здешевлення долара не передбачається.

Економіст Андрій Забловський вважає, що зараз вдалий час для збільшення валютної складової у власному інвестиційному портфелі. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить купувати валюту не заради швидкого збагачення, а заради мінімізації ризиків: «Ситуація вимальовується настільки складна, що купівлю валюти потрібно розглядати не стільки як заробіток, а як страховку».

Що радять тим, хто планує купувати долари

Станом на ранок 31 серпня офіційний курс становив близько 44,30 грн/дол. Фахівці радять: якщо є заощадження в гривні й потреба в доларах, не відкладати купівлю; розглядати валюту як страховку, а не інструмент швидкого заробітку; тримати валютну частину портфеля, не вкладаючи в неї останні гроші.

Раніше Politeka повідомляла, курс долара у вересні: експерт розповів, яких сюрпризів очікувати.