Курс доллара в сентябре может существенно подорожать: экономисты предупреждают, что официальный курс гривны способен пересечь отметку 45 грн/долл., поэтому откладывать покупку долларов не советуют.

Курс доллара в Украине в сентябре может существенно подорожать: в начале осени официальный курс гривны способен пересечь отметку 45 грн/долл. Такой сценарий в комментарии, который цитирует ТСН, обрисовал доктор экономических наук Алексей Плотников.

В течение августа 2026 года официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 44,54–44,86 грн/долл. Четкий нисходящий тренд начался со второй половины месяца и может продолжиться в начале сентября, поскольку оснований для укрепления гривны пока недостаточно.

Экономист объясняет, что ситуация на валютном рынке привязана к макроэкономической и финансовой обстановке. По его словам, сейчас не выполняется государственный бюджет: поступления ниже плановых, а график поступления иностранной помощи, заложенный в бюджет, срывается. Национальный банк может пойти на ускорение девальвации гривны, чтобы частично закрыть нехватку финансовых ресурсов.

«Откатить» официальный курс назад, к показателю конца августа, будет уже сложнее, отмечает Плотников. Именно поэтому украинцам советуют не откладывать покупку американской валюты, если есть потребность ее накопить: удешевление доллара не предвидится.

Экономист Андрей Забловский считает, что сейчас удачное время для увеличения валютной составляющей в собственном инвестиционном портфеле. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует покупать валюту не ради быстрого обогащения, а ради минимизации рисков: «Ситуация складывается настолько сложная, что покупку валюты нужно рассматривать не столько как заработок, сколько как страховку».

Что советуют тем, кто планирует покупать доллары

По состоянию на утро 31 августа официальный курс составлял около 44,30 грн/долл. Специалисты советуют: если есть сбережения в гривне и потребность в долларах, не откладывать покупку; рассматривать валюту как страховку, а не инструмент быстрого заработка; держать валютную часть портфеля, не вкладывая в нее последние деньги.

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