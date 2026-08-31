В Виннице 31 августа из-за плановых ремонтов возможны временные отключения холодной, горячей воды и электроэнергии по ряду адресов. Коммунальщики назвали перечень улиц и телефоны для обращений.

Отключение света в Виннице 31 августа затронет несколько улиц — но в этот день коммунальщики также ремонтируют водопроводы, поэтому часть горожан останется без холодной и горячей воды. Город работает в обычном режиме, однако по отдельным адресам возможны временные перебои.

Об этом пишет издание «20 хвилин» со ссылкой на отдел оперативного реагирования «Цілодобова варта». Коммунальные службы 31 августа проводят плановые ремонты на водопроводах и трансформаторных подстанциях, поэтому в течение дня часть горожан может временно остаться без воды или света.

Бригады «Вінницяоблводоканал» 31 августа ремонтируют водопроводы по пяти адресам: ул. Синьоводская, 28, ул. Кальницкая, 17, ул. И. Богуна, 228, ул. Пятничанская, 26 и пер. Селянский, 3. Водоснабжение там обещают возобновить сразу после завершения работ.

Временно без горячей воды останутся два дома. Как поясняют в КП «Вінницяміськтеплоенерго», ремонтные работы проводят на ул. Келецкой, 95 и на ул. Стельмаха, 21. Остальных потребителей услуга горячего водоснабжения в этот день не затронет.

Плановые работы на трансформаторных подстанциях также повлияют на электроснабжение. Временные отключения возможны по шести адресам: ул. Грушевского, 70, ул. Театральная, 2–6, ул. Магистратская, 63–67, ул. Келецкая, 89–97, просп. Юности, 44 и ул. А. Первозванного, 58.

В «Цілодобовій варті» отмечают, что главная задача городских служб сейчас — подготовка Винницы к отопительному сезону. Именно поэтому на сетях продолжают плановые ремонтные работы, которые и вызывают кратковременные обесточивания и перебои с водой.

Куда звонить, если нет воды или света

Сообщить о коммунальных проблемах или узнать о графиках отключений винничане могут по телефонам «Цілодобової варти»: 15-60, 0-800-60-15-60 или (0432) 65-15-60. Линия работает круглосуточно.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области 27 и 28 августа: какие улицы обесточат на 8 часов.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области 26 и 27 августа: опубликованы адреса долгосрочных отключений.