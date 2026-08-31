Мотивационные контракты предусматривают не только четкие сроки службы и выбор подразделения, но и единовременные выплаты до 33 280 гривен, гарантированную отсрочку после увольнения и право на отпуск за границей.

Государственные выплаты в Украине охватывают все больше категорий граждан — военнослужащие, заключающие мотивационный контракт, получают не только денежное вознаграждение, но и целый пакет прав и социальных гарантий. В АрміяInform разобрали, что именно гарантирует государство контрактникам.

Четкие сроки службы

Мотивационный контракт предусматривает фиксированный период службы — 6, 10, 14 или 24 месяца, в зависимости от должности и статуса военнослужащего. После завершения этого срока военный имеет гарантированное право на увольнение независимо от того, продолжается ли военное положение.

Именно определенность срока является ключевым преимуществом: человек может планировать возвращение к семье, работе или учебе, а не находиться в неопределенности.

Выбор подразделения и должности

Контрактник получает реальную возможность выбрать подразделение и должность в соответствии со своими навыками, боевым опытом или гражданской специальностью. Вакансии доступны на Едином портале вакансий ВСУ, через приложение «Резерв+» и в центрах рекрутинга.

Перечень боевых должностей охватывает широкий спектр — от стрелков и командиров отделений до операторов беспилотных систем, боевых медиков, механиков-водителей и разведчиков. Человек с технической специальностью или медицинскими навыками может выбрать должность, где его квалификация будет использована наиболее эффективно.

Упрощенное оформление: четыре шага к контракту

Для действующих военнослужащих процедура перехода на мотивационный контракт максимально упрощена. Достаточно подать рапорт командиру — в бумажной форме или через приложение «Армія+». Рапорт рассматривается в течение не более 14 дней.

Военно-врачебная комиссия и профессионально-психологический отбор для тех, кто уже служит, не требуются. Для гражданских, впервые поступающих на службу, медицинский осмотр и профотбор предусмотрены, но перечень документов сокращен: лист изучения личных качеств, служебная характеристика и справка о составе семьи не требуются.

Как подать рапорт через Армія+

Действующие военнослужащие могут подать рапорт на заключение мотивационного контракта через приложение «Армія+» в разделе электронных рапортов. Командир обязан рассмотреть его в течение 14 дней. Подробные условия контрактов опубликованы на официальном сайте army.gov.ua, а консультации можно получить на горячей линии 1519.

Единовременные выплаты: сколько получит контрактник

Военнослужащие, заключающие первый мотивационный контракт, получают единовременную денежную помощь. Ее размер зависит от состава:

рядовой состав — 26 624 гривни (8 прожиточных минимумов);

сержантский и старшинский состав — 29 952 гривни (9 прожиточных минимумов);

офицерский состав — 33 280 гривень (10 прожиточных минимумов).

Эта выплата не распространяется на тех, кто уже проходил или проходит службу по предыдущему контракту — деньги предусмотрены именно за добровольное решение заключить мотивационный контракт впервые. Кроме того, контрактники имеют право на денежную компенсацию за поднаем жилья и ряд других финансовых гарантий.

Отсрочка после увольнения

После завершения контракта и увольнения со службы военнообязанный получает гарантированную отсрочку от призыва. Базовая продолжительность — 6 месяцев, к которым добавляется дополнительное время.

Для пехотно-штурмового контракта (10 или 14 месяцев) и контракта от 6 месяцев для резервистов: дополнительно 3 месяца за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях, дополнительно 6 месяцев за каждый год службы с 24 февраля 2022 года до дня подписания 10-месячного контракта и дополнительно 1 месяц за каждый год непрерывной службы до 24 февраля 2022 года.

Для боевого или базового контракта на 24 месяца: дополнительно 1 месяц за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях и 1 месяц за каждый год непрерывной службы до 24 февраля 2022 года. Важно: предыдущая служба не засчитывается в срок нового контракта, но учитывается при расчете отсрочки, что существенно увеличивает ее продолжительность.

Отпуска и выезд за границу

Военнослужащие по мотивационному контракту имеют право на ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 календарных дней, отпуск по семейным обстоятельствам — до 10 дней и дополнительный отпуск для участников боевых действий — 14 дней. Во время отпуска контрактник может выезжать за границу на общих основаниях.

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