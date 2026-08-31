Мотиваційні контракти передбачають не лише чіткі строки служби та вибір підрозділу, а й одноразові виплати до 33 280 гривень, гарантовану відстрочку після звільнення та право на відпустку за кордоном.

Державні виплати в Україні охоплюють дедалі більше категорій громадян — військовослужбовці, які укладають мотиваційний контракт, отримують не лише грошову винагороду, а й цілий пакет прав та соціальних гарантій. В АрміяInform розібрали, що саме гарантує держава контрактникам.

Чіткі строки служби

Мотиваційний контракт передбачає фіксований період служби — 6, 10, 14 або 24 місяці, залежно від посади та статусу військовослужбовця. Після завершення цього строку військовий має гарантоване право на звільнення незалежно від того, чи триває воєнний стан.

Саме визначеність строку є ключовою перевагою: людина може планувати повернення до родини, роботи чи навчання, а не перебувати в невизначеності.

Вибір підрозділу та посади

Контрактник отримує реальну можливість обрати підрозділ і посаду відповідно до своїх навичок, бойового досвіду або цивільної спеціальності. Вакансії доступні на Єдиному порталі вакансій ЗСУ, через застосунок «Резерв+» та в центрах рекрутингу.

Перелік бойових посад охоплює широкий спектр — від стрільців і командирів відділень до операторів безпілотних систем, бойових медиків, механіків-водіїв і розвідників. Людина з технічним фахом або медичними навичками може обрати посаду, де її кваліфікація буде використана найефективніше.

Спрощене оформлення: чотири кроки до контракту

Для чинних військовослужбовців процедура переходу на мотиваційний контракт максимально спрощена. Достатньо подати рапорт командиру — у паперовій формі або через застосунок «Армія+». Рапорт розглядається протягом не більше 14 днів.

Військово-лікарська комісія та професійно-психологічний відбір для тих, хто вже служить, не потрібні. Для цивільних, які вперше вступають на службу, медичний огляд і профвідбір передбачені, але перелік документів скорочений: аркуш вивчення особистих якостей, службова характеристика і довідка про склад сім'ї не вимагаються.

Як подати рапорт через Армія+

Чинні військовослужбовці можуть подати рапорт на укладення мотиваційного контракту через застосунок «Армія+» у розділі електронних рапортів. Командир зобов'язаний розглянути його протягом 14 днів. Детальні умови контрактів опубліковані на офіційному сайті army.gov.ua, а консультації можна отримати на гарячій лінії 1519.

Одноразові виплати: скільки отримає контрактник

Військовослужбовці, які укладають перший мотиваційний контракт, отримують одноразову грошову допомогу. Її розмір залежить від складу:

рядовий склад — 26 624 гривні (8 прожиткових мінімумів);

сержантський та старшинський склад — 29 952 гривні (9 прожиткових мінімумів);

офіцерський склад — 33 280 гривень (10 прожиткових мінімумів).

Ця виплата не поширюється на тих, хто вже проходив або проходить службу за попереднім контрактом — гроші передбачені саме за добровільне рішення укласти мотиваційний контракт уперше. Крім того, контрактники мають право на грошову компенсацію за піднайом житла та низку інших фінансових гарантій.

Відстрочка після звільнення

Після завершення контракту і звільнення зі служби військовозобов'язаний отримує гарантовану відстрочку від призову. Базова тривалість — 6 місяців, до яких додається додатковий час.

Для піхотно-штурмового контракту (10 або 14 місяців) і контракту від 6 місяців для резервістів: додатково 3 місяці за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях, додатково 6 місяців за кожен рік служби з 24 лютого 2022 року до дня підписання 10-місячного контракту та додатково 1 місяць за кожен рік безперервної служби до 24 лютого 2022 року.

Для бойового або базового контракту на 24 місяці: додатково 1 місяць за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях та 1 місяць за кожен рік безперервної служби до 24 лютого 2022 року. Важливо: попередня служба не зараховується до строку нового контракту, але враховується при розрахунку відстрочки, що суттєво збільшує її тривалість.

Відпустки та виїзд за кордон

Військовослужбовці за мотиваційним контрактом мають право на щорічну основну відпустку тривалістю до 30 календарних днів, відпустку за сімейними обставинами — до 10 днів та додаткову відпустку для учасників бойових дій — 14 днів. Під час відпустки контрактник може виїжджати за кордон на загальних підставах.

Раніше Politeka повідомляла, субсидія для пенсіонерів в Україні: кому треба терміново звернутися до ПФУ, щоб не втратити виплати.

Також Politeka повідомляла, пенсія в Україні: юристка розповіла, як не втратити додаткові виплати через помилку в трудовій.