«Укрзалізниця» пояснила, у яких країнах діти можуть їздити потягом безкоштовно без окремого місця, а для яких вікових категорій діють знижки до 64% на міжнародні рейси.

Подорожчання проїзду у Полтаві у тролейбусах і автобусах — не єдина транспортна новина серпня: «Укрзалізниця» пояснила, у яких країнах діти їздять потягом безкоштовно.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Укрзалізницю», правила безкоштовного проїзду та знижок для дітей залежать від віку дитини й країни призначення. Водночас пільги для студентів на міжнародних рейсах не передбачені.

Безкоштовно — без окремого місця

Найменші пасажири можуть їхати потягом безкоштовно, але без надання окремого місця і лише в супроводі дорослого. Вікові обмеження залежать від країни:

Україна — до 5 років включно;

Польща — до 3 років включно;

Молдова — до 4 років включно;

Словаччина, Австрія, Угорщина — до 5 років включно.

Знижки на квиток з окремим місцем

Для дітей старшого віку та в разі купівлі окремого місця діє гнучка система знижок:

Україна (6–13 років включно) — 25% від вартості квитка;

Польща (4–15 років включно) — 50% (на плацкарту не поширюється);

Молдова (5–9 років включно) — 62–64% від вартості квитка;

Словаччина, Австрія, Угорщина (6–15 років включно) — 50% (на плацкарту не поширюється).

Загальна ціна проїзного документа складається з вартості квитка (КВ), плацкарти (ПЛ), комісійного збору (КЗБ) та податку. Знижка застосовується саме до вартості квитка, тому фінальна сума залежно від напрямку може суттєво відрізнятися.

З якого віку дитина може їхати сама

Самостійно подорожувати потягами по території України діти мають право з 14 років. Для перетину державного кордону правила різняться залежно від країни, віку дитини та наявності супроводжуючих — актуальні вимоги варто перевіряти на сайті Державної прикордонної служби України.

Студентам і учням у міжнародному сполученні пільговий проїзд законодавством не передбачений. Якщо студент їде поїздом іноземних залізниць територією України, знижка надається лише на вартість квитка, а плацкарту доведеться сплатити на загальних підставах.

Що врахувати перед поїздкою з дитиною

Перед купівлею квитка варто перевірити вік дитини за датою народження — саме він визначає, чи діє безкоштовний проїзд або знижка. Також уточніть правила перетину кордону для конкретної країни на сайті Держприкордонслужби та підготуйте документи дитини. Для дитини, яка їде без дорослого, обов'язковий мінімальний вік — 14 років у внутрішньому сполученні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» готує масштабне оновлення рухомого складу: компанія підписала договір на постачання 10 вагонів нового покоління з ширшим «габаритом Т», що дозволить подовжити спальні місця, а на пікові періоди вивела в рейс додаткові вагони.

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