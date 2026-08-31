Подорожание проезда в Полтаве в троллейбусах и автобусах — не единственная транспортная новость августа: «Укрзализныця» объяснила, в каких странах дети ездят поездом бесплатно.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Укрзализныцю», правила бесплатного проезда и скидок для детей зависят от возраста ребёнка и страны назначения. При этом льготы для студентов на международных рейсах не предусмотрены.
Бесплатно — без отдельного места
Самые маленькие пассажиры могут ехать поездом бесплатно, но без предоставления отдельного места и только в сопровождении взрослого. Возрастные ограничения зависят от страны:
- Украина — до 5 лет включительно;
- Польша — до 3 лет включительно;
- Молдова — до 4 лет включительно;
- Словакия, Австрия, Венгрия — до 5 лет включительно.
Скидки на билет с отдельным местом
Для детей старшего возраста и при покупке отдельного места действует гибкая система скидок:
- Украина (6–13 лет включительно) — 25% от стоимости билета;
- Польша (4–15 лет включительно) — 50% (на плацкарту не распространяется);
- Молдова (5–9 лет включительно) — 62–64% от стоимости билета;
- Словакия, Австрия, Венгрия (6–15 лет включительно) — 50% (на плацкарту не распространяется).
Общая цена проездного документа складывается из стоимости билета (КВ), плацкарты (ПЛ), комиссионного сбора (КЗБ) и налога. Скидка применяется именно к стоимости билета, поэтому финальная сумма в зависимости от направления может существенно отличаться.
С какого возраста ребёнок может ехать один
Самостоятельно путешествовать поездами по территории Украины дети могут с 14 лет. Для пересечения государственной границы правила различаются в зависимости от страны, возраста ребёнка и наличия сопровождающих — актуальные требования стоит проверять на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Студентам и учащимся в международном сообщении льготный проезд законодательством не предусмотрен. Если студент едет поездом иностранных железных дорог по территории Украины, скидка предоставляется только на стоимость билета, а плацкарту придётся оплатить на общих основаниях.
Что учесть перед поездкой с ребёнком
Перед покупкой билета стоит проверить возраст ребёнка по дате рождения — именно он определяет, действует ли бесплатный проезд или скидка. Также уточните правила пересечения границы для конкретной страны на сайте Госпогранслужбы и подготовьте документы ребёнка. Для ребёнка, который едет без взрослого, обязательный минимальный возраст — 14 лет во внутреннем сообщении.
Напомним, «Укрзализныця» готовит масштабное обновление подвижного состава: компания подписала договор на поставку 10 вагонов нового поколения с более широким «габаритом Т», что позволит удлинить спальные места, а на пиковые периоды вывела в рейс дополнительные вагоны.
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