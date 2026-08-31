«Укрзализныця» объяснила, в каких странах дети могут ездить поездом бесплатно без отдельного места, а для каких возрастных категорий действуют скидки до 64% на международные рейсы.

Подорожание проезда в Полтаве в троллейбусах и автобусах — не единственная транспортная новость августа: «Укрзализныця» объяснила, в каких странах дети ездят поездом бесплатно.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Укрзализныцю», правила бесплатного проезда и скидок для детей зависят от возраста ребёнка и страны назначения. При этом льготы для студентов на международных рейсах не предусмотрены.

Бесплатно — без отдельного места

Самые маленькие пассажиры могут ехать поездом бесплатно, но без предоставления отдельного места и только в сопровождении взрослого. Возрастные ограничения зависят от страны:

Украина — до 5 лет включительно;

Польша — до 3 лет включительно;

Молдова — до 4 лет включительно;

Словакия, Австрия, Венгрия — до 5 лет включительно.

Скидки на билет с отдельным местом

Для детей старшего возраста и при покупке отдельного места действует гибкая система скидок:

Украина (6–13 лет включительно) — 25% от стоимости билета;

Польша (4–15 лет включительно) — 50% (на плацкарту не распространяется);

Молдова (5–9 лет включительно) — 62–64% от стоимости билета;

Словакия, Австрия, Венгрия (6–15 лет включительно) — 50% (на плацкарту не распространяется).

Общая цена проездного документа складывается из стоимости билета (КВ), плацкарты (ПЛ), комиссионного сбора (КЗБ) и налога. Скидка применяется именно к стоимости билета, поэтому финальная сумма в зависимости от направления может существенно отличаться.

С какого возраста ребёнок может ехать один

Самостоятельно путешествовать поездами по территории Украины дети могут с 14 лет. Для пересечения государственной границы правила различаются в зависимости от страны, возраста ребёнка и наличия сопровождающих — актуальные требования стоит проверять на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Студентам и учащимся в международном сообщении льготный проезд законодательством не предусмотрен. Если студент едет поездом иностранных железных дорог по территории Украины, скидка предоставляется только на стоимость билета, а плацкарту придётся оплатить на общих основаниях.

Что учесть перед поездкой с ребёнком

Перед покупкой билета стоит проверить возраст ребёнка по дате рождения — именно он определяет, действует ли бесплатный проезд или скидка. Также уточните правила пересечения границы для конкретной страны на сайте Госпогранслужбы и подготовьте документы ребёнка. Для ребёнка, который едет без взрослого, обязательный минимальный возраст — 14 лет во внутреннем сообщении.

Напомним, «Укрзализныця» готовит масштабное обновление подвижного состава: компания подписала договор на поставку 10 вагонов нового поколения с более широким «габаритом Т», что позволит удлинить спальные места, а на пиковые периоды вывела в рейс дополнительные вагоны.

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