Голубцы готовятся из сырого фарша и риса без предварительного отваривания начинки, а томатный соус на курином бульоне делает вкус особенно насыщенным.

Рецепт борща мы уже публиковали — а голубцы готовятся по совсем иному принципу, хотя тоже являются символом украинской домашней кухни.

Голубцы — это капустные листья, свернутые вокруг начинки из фарша и риса, которые затем тушат или запекают в томатном соусе. Этот рецепт передался от бабушки из Киева: никакого предварительного отваривания мяса или риса, никакой квашеной капусты, бекона или моркови — только сырая начинка, обжаренный лук с чесноком и немного итальянских трав для аромата. Простой набор продуктов дает по-настоящему уютное домашнее блюдо.

Ингредиенты для голубцов

фарш говяжий (нежирный) — 450 г

фарш свиной — 450 г

рис белый сырой, промытый и обсушенный — 200 г (примерно 1 стакан)

лук крупный — 2 шт.

чеснок — 4 крупных зубчика

итальянская приправа — 1 ст. ложка

соль — 2 ч. ложки (часть идет в начинку, часть — в соус)

черный перец молотый — 2 ч. ложки (часть в начинку, часть в соус)

куриный бульон — примерно 1 л (4 стакана)

томатный соус — примерно 800 г (большая банка)

капуста белокочанная, крупный кочан — 1 шт.

масло оливковое — 1 ст. ложка

сметана и свежий укроп — для подачи

Как приготовить голубцы: пошагово

Вскипятите большую кастрюлю подсоленной воды. Погрузите кочан капусты на 2 минуты, снимите размягченные верхние листья ножом у кочерыжки. Верните капусту в воду и повторяйте процесс, пока не снимете все листья.

Разогрейте духовку до 220°C. На большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук с чесноком до прозрачности, периодически помешивая. Добавьте итальянскую приправу и готовьте еще 30 секунд, помешивая.

Переложите обжаренный лук с чесноком в большую миску, добавьте говяжий и свиной фарш, рис, 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку перца. Тщательно перемешайте руками или лопаткой — это и будет начинка для голубцов.

Срежьте толстый стебель с каждого капустного листа острым ножом на разделочной доске.

Положите капустный лист ровно, в центр положите 60-80 мл (примерно 1/4-1/3 стакана) начинки, подогните края и сверните лист вокруг начинки. Выложите голубец швом вниз в большую жаровню или казан. Повторите с остальными листьями и начинкой, при необходимости перекрывая меньшие листья друг другом.

В отдельной миске смешайте томатный соус, куриный бульон и 1 чайную ложку перца. Залейте этой заливкой голубцы в жаровне, накройте крышкой и запекайте 90 минут при 220°C.

Достаньте голубцы из духовки, дайте им отдохнуть 15 минут, а затем подавайте горячими со сметаной и свежим укропом.

Голубцы вкусно сочетать с кусочком ржаного или любого хрустящего хлеба, который удобно окунуть в соус. Хранить готовые голубцы можно в холодильнике до 5 дней в герметичном контейнере, а замораживать — до 3 месяцев, предварительно полностью охладив. Разогревать лучше всего в микроволновке или в духовке несколько минут.

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