Млинці на молоці за цим рецептом готуються просто у блендері за кілька хвилин і виходять тонкими, ажурними та ніжними, як у справжньому французькому кафе.

Рецепт панкейків на сніданок ми вже публікували — а млинці на молоці готуються за зовсім іншим принципом і мають зовсім іншу текстуру.

Млинці на молоці — це класика французької кухні, де їх називають crepes. На відміну від пухких американських панкейків, справжні млинці мають бути супертонкими, без розрихлювача, з ледь помітною ажурною поверхнею. Головна перевага цього рецепта — тісто готується просто в блендері, тож не потрібно довго вимішувати чи просіювати борошно окремо. Результат — ніжні, еластичні млинці, які однаково добре підходять і для солодких, і для несолодких начинок.

Інгредієнти для млинців на молоці

На приблизно 12 млинців діаметром 20 см знадобиться:

вода кімнатної температури (тепла) — 120 мл (приблизно півсклянки);

молоко теплe — 240 мл (１склянка);

яйця великі — 4 шт;

вершкове масло розтоплене — приблизно 60 г (4 ст. ложки), плюс трохи додатково для змащування сковороди;

борошно пшеничне — приблизно 130 г (1 склянка);

цукор — 25 г (2 ст. ложки), для несолодкого варіанту млинців достатньо 1 ч. ложки;

сіль морська — щіпка.

Як приготувати млинці на молоці: покроково

Усі інгредієнти додайте у блендер у тому порядку, як вони перелічені вище, починаючи з рідких — вода, молоко, яйця, розтоплене масло, і лише потім борошно, цукор і сіль. Змішайте на низькій швидкості до однорідності, а потім дайте тісту постояти кілька хвилин, щоб осіли бульбашки.

Розігрійте сковороду для млинців або якісну сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні. Розтопіть на ній трохи масла й розподіліть по всій поверхні дна.

Влийте приблизно 60 мл тіста (близько 1/4 склянки) і одразу покручуйте сковороду, щоб тісто рівномірно розтеклося по дну тонким шаром. Якщо залишилися прогалини, додайте трохи тіста.

Коли краї млинця стануть золотистими, обережно переверніть його тонкою лопаткою і готуйте ще приблизно 30 секунд з іншого боку, доки він також не підрум'яниться. Перекладіть готовий млинець на чисту дошку чи тарілку.

Повторюйте з рештою тіста, додаючи масло на сковороду за потреби. Для швидшого процесу можна одночасно використовувати дві сковороди — тоді млинці готуються майже вдвічі швидше.

Млинці на молоці можна складати у стос лише тоді, коли вони охолонуть до кімнатної температури — так вони не злипнуться. Подавайте їх із ягідним чи вишневим соусом, свіжими ягодами та сметаною, або згорніть із начинкою — сиром, шинкою із сиром, лимоном із цукром, шоколадною пастою з бананом чи тушкованими яблуками з корицею. Готові млинці зберігаються в холодильнику до 3 днів, якщо перекласти їх пергаментом і щільно закрити, або до 2 місяців у морозильній камері.

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