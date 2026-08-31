У вересні 2026 року максимальна пенсія становить 25 950 гривень — десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Право на неї мають лише кілька категорій громадян, чия праця регулюється спеціальними законами.

Пенсійні виплати в Україні у вересні 2026 року можуть сягати 25 950 гривень — саме такою є максимальна пенсія, розрахована як десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Отримати її можуть лише представники кількох категорій, чия професійна діяльність була пов'язана з підвищеним ризиком або державною службою.

Хто саме може розраховувати на максимальну пенсію

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України, право на максимальне пенсійне забезпечення мають громадяни, чия праця регулюється спеціальними законами, а не загальною формулою нарахування пенсії за віком. Йдеться про п'ять категорій:

судді — відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів»;

— відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів»; прокурори — у межах закону «Про прокуратуру»;

— у межах закону «Про прокуратуру»; ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС — згідно із законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

— згідно із законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; військовослужбовці, співробітники поліції, Служби безпеки та Державного бюро розслідувань — за законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

— за законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; державні службовці — ті, хто оформив пенсію до початку пенсійної реформи 2017 року.

Водночас для низки категорій ще з 2017 року діють обмеження на спеціальні пенсії. Зокрема, народні депутати, науковці та дипломати, які вийшли на пенсію після старту реформи, отримують виплати за стандартними нормами закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Ті ж, хто встиг оформити «спецпенсію» раніше, зберігають право на високі виплати.

Максимальна пенсія в Україні не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник зріс до 2 595 гривень, тож гранична сума становить 25 950 гривень.

Які обмежувальні коефіцієнти діють для надвисоких пенсій

Для пенсій, що перевищують 25 950 гривень, на час воєнного стану запроваджено понижувальні коефіцієнти. Вони не стосуються лише тих, хто брав участь в обороні України від російської агресії з 2014 року. Для решти діє така шкала:

50% — на частину суми, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, але не більше 11;

— на частину суми, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, але не більше 11; 40% — на частину суми понад 11 мінімумів, але не вище 13;

— на частину суми понад 11 мінімумів, але не вище 13; 30% — на суму понад 13 мінімумів, але не більше 17;

— на суму понад 13 мінімумів, але не більше 17; 20% — на частину понад 17 мінімумів, але не вище 21;

— на частину понад 17 мінімумів, але не вище 21; 10% — на суму, що перевищує 21 прожитковий мінімум.

Як дізнатися розмір своєї пенсії

Перевірити нараховану суму можна через особистий кабінет на порталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua), де доступна вся інформація про виплати. Також дані надають у відділенні Пенсійного фонду за місцем проживання або через мобільний застосунок «Пенсійний фонд». Для авторизації знадобиться кваліфікований електронний підпис або BankID.

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