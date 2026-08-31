В сентябре 2026 года максимальная пенсия составляет 25 950 гривен — десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Право на нее имеют лишь несколько категорий граждан, чья работа регулируется специальными законами.

Пенсионные выплаты в Украине в сентябре 2026 года могут достигать 25 950 гривен — именно такой является максимальная пенсия, рассчитанная как десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Получить ее могут лишь представители нескольких категорий, чья профессиональная деятельность была связана с повышенным риском или государственной службой.

Кто именно может рассчитывать на максимальную пенсию

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, право на максимальное пенсионное обеспечение имеют граждане, чей труд регулируется специальными законами, а не общей формулой начисления пенсии по возрасту. Речь идет о пяти категориях:

судьи — в соответствии с законом «О судебной системе и статусе судей»;

— в соответствии с законом «О судебной системе и статусе судей»; прокуроры — в рамках закона «О прокуратуре»;

— в рамках закона «О прокуратуре»; ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС — согласно закону «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»;

— согласно закону «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»; военнослужащие, сотрудники полиции, Службы безопасности и Государственного бюро расследований — по закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»;

— по закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»; государственные служащие — те, кто оформил пенсию до начала пенсионной реформы 2017 года.

В то же время для ряда категорий еще с 2017 года действуют ограничения на специальные пенсии. В частности, народные депутаты, ученые и дипломаты, вышедшие на пенсию после старта реформы, получают выплаты по стандартным нормам закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Те же, кто успел оформить «спецпенсию» раньше, сохраняют право на высокие выплаты.

Максимальная пенсия в Украине не может превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель вырос до 2 595 гривен, поэтому предельная сумма составляет 25 950 гривен.

Какие ограничительные коэффициенты действуют для сверхвысоких пенсий

Для пенсий, превышающих 25 950 гривен, на время военного положения введены понижающие коэффициенты. Они не касаются только тех, кто участвовал в обороне Украины от российской агрессии с 2014 года. Для остальных действует такая шкала:

50% — на часть суммы, превышающую 10 прожиточных минимумов, но не более 11;

— на часть суммы, превышающую 10 прожиточных минимумов, но не более 11; 40% — на часть суммы свыше 11 минимумов, но не выше 13;

— на часть суммы свыше 11 минимумов, но не выше 13; 30% — на сумму свыше 13 минимумов, но не более 17;

— на сумму свыше 13 минимумов, но не более 17; 20% — на часть свыше 17 минимумов, но не выше 21;

— на часть свыше 17 минимумов, но не выше 21; 10% — на сумму, превышающую 21 прожиточный минимум.

Как узнать размер своей пенсии

Проверить начисленную сумму можно через личный кабинет на портале ПФУ (portal.pfu.gov.ua), где доступна вся информация о выплатах. Также данные предоставляют в отделении Пенсионного фонда по месту жительства или через мобильное приложение «Пенсионный фонд». Для авторизации понадобится квалифицированная электронная подпись или BankID.

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