Яблочный пирог — любимый десерт во всём мире, а этот рецепт имеет простой секрет: яблоки сначала запекают отдельно, а не кладут сырыми, поэтому начинка не превращается в кашу, а низ пирога остаётся хрустящим.

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Яблочный пирог — один из самых популярных десертов в мире, особенно в американской кухне, где без него не обходится ни один семейный праздник. Кулинарный автор Наджи Маехаши из блога RecipeTin Eats годами экспериментировала с рецептом, чтобы избежать главных проблем — влажной основы, кашеобразной начинки и пустого пространства под верхней корочкой. Её яблочный пирог отличается от классического тем, что яблоки для начинки сначала запекают отдельно, а уже потом складывают в форму с тестом.

Ингредиенты для яблочного пирога

Яблоки сорта Гренни Смит — не менее 1,5 кг (именно этот сорт держит форму и не превращается в кашу при запекании)

Коричневый сахар — примерно 200 г (1 стакан)

Специи: корица, имбирь и мускатный орех — по вкусу (автор советует смешивать специи самостоятельно, а не брать готовую смесь — так вкус лучше контролируется)

Небольшое количество масла — для сиропа из яблочного сока

Щепотка соли — чтобы подчеркнуть вкус других ингредиентов

1 яйцо — для смазывания верхней корочки перед выпеканием

Песочное тесто (классический шорткраст) в двойной порции — мука, масло, соль, сахар и вода, на основу и крышку

Как приготовить яблочный пирог: шаг за шагом

Замесите двойную порцию песочного теста из муки, масла, соли, сахара и воды. Разделите тесто на два шара, оберните плёнкой и охладите в холодильнике в течение 1 часа.

Раскатайте одну часть теста на слегка посыпанной мукой поверхности до толщины примерно 5 мм — тесто не должно быть слишком тонким, чтобы выдержать сочную начинку.

Выложите тесто в металлическую форму для пирога диаметром 23 см — именно металлическая форма даёт хрустящую основу, в стеклянной или керамической такого эффекта не добиться. Раскатайте тесто на скалку и разверните над формой, осторожно уложите его внутрь, не растягивая — иначе тесто «сядет» во время выпекания.

Проколите основу вилкой примерно 30 раз, чтобы она не вздувалась и не пропускала сок. Оберните форму пищевой плёнкой и заморозьте на 2 часа — замороженное тесто практически не деформируется во время выпекания.

Пока тесто в морозильной камере, запеките дольки яблок отдельно — это и есть главный секрет рецепта: яблочный сок превращается в сироп вместе с маслом, поэтому начинка не размачивает основу и не оставляет пустоты под верхней корочкой пирога.

Раскатайте вторую часть теста для крышки, нарежьте полосками для решётки и поставьте в холодильник до момента сборки пирога.

Достаньте форму из морозильной камеры и выпеките основу «слепым» способом: накройте застывший корж двумя большими листами пекарской бумаги, расположенными накрест в форме «Х», с запасом по краям, чтобы бортики не подгорали и бумагу было легко снять.

Сложите остывшие запечённые яблоки в пропечённую основу, залейте полученным яблочным сиропом, накройте решёткой из теста и смажьте яйцом — это даёт красивую золотистую корочку.

Автор рецепта советует подавать яблочный пирог тёплым, с шариком ванильного мороженого — именно такое сочетание превращает домашний десерт в праздничный. Тесто можно замесить заранее и хранить в морозильной камере до месяца, а сам пирог лучше всего вкусен в день выпекания, пока основа максимально хрустящая.

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