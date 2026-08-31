Лазанья с курицей в кремовом шпинатном соусе готовится проще классической мясной версии, а получается не менее сочной и ароматной.

Классическую лазанью мы уже публиковали — а лазанья с курицей в белом соусе готовится немного по-другому и подойдет тем, кто хочет разнообразить привычный рецепт. Вместо традиционного мясного фарша и томатного соуса здесь используют измельченную курицу, нежный сливочный соус со шпинатом и сырную начинку из рикотты. Такая лазанья получается не менее сочной, а благодаря шпинату еще и полезнее — кстати, это отличный способ незаметно добавить овощи в детскую тарелку.

Главное преимущество этого рецепта — лазанья прекрасно хранится и даже вкуснее на второй день, поэтому ее удобно готовить заранее или большими порциями впрок.

Ингредиенты для лазаньи

9 листов для лазаньи, отваренных до состояния al dente

примерно 900 г куриного филе, отваренного и измельченного (или около 600 г измельченного мяса курицы-гриль)

Для шпинатного соуса:

1 ст. л. оливкового масла

1 средняя луковица, мелко нарезанная

4 ст. л. (около 56 г) сливочного масла

1/3 стакана (около 40 г) пшеничной муки

2,5 стакана (600 мл) куриного бульона

1,5 стакана (360 мл) сливок (можно заменить равными частями жирных сливок и молока)

140 г свежего шпината, грубо нарезанного

2 ч. л. морской соли

1/2 ч. л. черного перца

3 зубчика чеснока, измельченные

Для сырной начинки:

425 г рикотты

1 крупное яйцо

1/4 стакана (около 15 г) измельченной петрушки

1/4 стакана (около 25 г) тертого пармезана

340 г (3 стакана) тертой моцареллы, разделенной на части (1 стакан оставить для верхнего слоя)

Как приготовить лазанью: пошагово

Разогрейте духовку до 190°C. Отварите листы для лазаньи в подсоленной воде до состояния al dente по инструкции на упаковке, слейте горячую воду и залейте холодной, чтобы остановить варку и листы не слипались. Отварите и измельчите курицу — должно получиться около 4 стаканов мяса.

Для шпинатного соуса разогрейте в кастрюле на среднем огне оливковое масло и обжарьте лук 3–4 минуты до мягкости. Добавьте масло и вмешайте муку, готовьте, постоянно помешивая, еще 3 минуты до золотистого цвета. Влейте куриный бульон и сливки, добавьте соль и черный перец. Проварите на слабом огне около 5 минут, пока соус не станет консистенции легкой подливы. Добавьте чеснок и измельченный шпинат, перемешайте и снимите с огня.

Для сырной начинки в большой миске смешайте рикотту, яйцо, 2 стакана моцареллы, пармезан и петрушку.

Начните собирать лазанью: на дно формы размером 23х33 см влейте немного шпинатного соуса, положите 3 листа. Выложите половину сырной начинки и половину курицы, полейте третью шпинатного соуса. Повторите слой: 3 листа, оставшуюся сырную начинку, оставшуюся курицу и еще треть соуса. Завершите последними 3 листами, залейте оставшимся соусом и посыпьте оставленным стаканом моцареллы.

Разложите над формой 10–12 зубочисток, чтобы фольга не касалась сыра, и накройте фольгой. Выпекайте лазанью на средней решетке разогретой духовки при температуре 190°C в течение 45 минут, затем снимите фольгу и подпеките под грилем еще 2–3 минуты до золотистой корочки. Дайте лазанье отдохнуть не менее 10 минут без накрытия, прежде чем нарезать.

Подавайте лазанью с легким салатом — например, классическим «Цезарем» или салатом из свеклы и руколы. Готовое блюдо хранится в холодильнике до 4 дней, а в морозильной камере, плотно обернутое несколькими слоями пленки, — до 3 месяцев, поэтому лазанью удобно готовить заранее.

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