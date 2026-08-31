Лазанья з курки у кремовому шпинатному соусі готується простіше за класичну м'ясну версію, а виходить не менш соковитою й ароматною.

Класичну лазанью ми вже публікували — а лазанья з курки у білому соусі готується трохи інакше й підійде тим, хто хоче урізноманітнити звичний рецепт. Замість традиційного м'ясного фаршу й томатного соусу тут використовують подрібнену курку, ніжний вершковий соус зі шпинатом та сирну начинку з рикотти. Така лазанья вийде не менш соковитою, а завдяки шпинату ще й кориснішою — до речі, це чудовий спосіб непомітно додати овочі в дитячу тарілку.

Головна перевага цього рецепта — лазанья чудово зберігається і навіть смачніша на другий день, тож її зручно готувати заздалегідь або великими порціями про запас.

Інгредієнти для лазаньї

9 листів для лазаньї, відварених до стану al dente

приблизно 900 г курячого філе, звареного і подрібненого (або близько 600 г подрібненого м'яса курки-гриль)

Для шпинатного соусу:

1 ст. л. оливкової олії

1 середня цибулина, дрібно нарізана

4 ст. л. (близько 56 г) вершкового масла

1/3 склянки (близько 40 г) пшеничного борошна

2,5 склянки (600 мл) курячого бульйону

1,5 склянки (360 мл) вершків (можна замінити рівними частками жирних вершків і молока)

140 г свіжого шпинату, грубо нарізаного

2 ч. л. морської солі

1/2 ч. л. чорного перцю

3 зубчики часнику, подрібнені

Для сирної начинки:

425 г рикотти

1 велике яйце

1/4 склянки (близько 15 г) подрібненої петрушки

1/4 склянки (близько 25 г) тертого пармезану

340 г (3 склянки) тертої моцарели, поділеної на частини (1 склянку залишити для верхнього шару)

Як приготувати лазанью: покроково

Розігрійте духовку до 190°C. Відваріть листи для лазаньї в підсоленій воді до стану al dente за інструкцією на упаковці, злийте гарячу воду й залийте холодною, щоб зупинити варіння і листи не злипалися. Відваріть і подрібніть курку — має вийти близько 4 склянок м'яса.

Для шпинатного соусу розігрійте в каструлі на середньому вогні оливкову олію і обсмажте цибулю 3–4 хвилини до м'якості. Додайте масло і вмішайте борошно, готуйте, постійно помішуючи, ще 3 хвилини до золотистого кольору. Влийте курячий бульйон і вершки, додайте сіль і чорний перець. Проваріть на слабкому вогні близько 5 хвилин, доки соус не набуде консистенції легкої підливи. Додайте часник і подрібнений шпинат, перемішайте і зніміть з вогню.

Для сирної начинки в великій мисці змішайте рикотту, яйце, 2 склянки моцарели, пармезан і петрушку.

Почніть складати лазанью: на дно форми розміром 23х33 см вилийте трохи шпинатного соусу, покладіть 3 листи. Викладіть половину сирної начинки і половину курки, полийте третиною шпинатного соусу. Повторіть шар: 3 листи, решту сирної начинки, решту курки і ще третину соусу. Завершіть останніми 3 листами, залийте залишком соусу і посипте збереженою склянкою моцарели.

Розкладіть над формою 10–12 зубочисток, щоб фольга не торкалася сиру, і накрийте фольгою. Випікайте лазанью на середній решітці розігрітої духовки за температури 190°C протягом 45 хвилин, потім зніміть фольгу і підпечіть під грилем ще 2–3 хвилини до золотистої скоринки. Дайте лазаньї відпочити щонайменше 10 хвилин без накриття, перш ніж нарізати.

Подавайте лазанью з легким салатом — наприклад, класичним «Цезарем» чи салатом з буряка й рукколи. Готова страва зберігається в холодильнику до 4 днів, а в морозильній камері, щільно обгорнута кількома шарами плівки, — до 3 місяців, тож лазанью зручно готувати наперед.

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