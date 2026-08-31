Яблучний пиріг — улюблений десерт у всьому світі, а цей рецепт має простий секрет: яблука спершу запікають окремо, а не кладуть сирими, тож начинка не перетворюється на кашу, а низ пирога залишається хрустким.

Рецепт бісквіта з ідеальною текстурою ми вже публікували — а яблучний пиріг готується зовсім інакше і має свій головний секрет.

Яблучний пиріг — один із найпопулярніших десертів у світі, особливо в американській кухні, де без нього не обходиться жодне сімейне свято. Кулінарна авторка Наджі Маехаші з блогу RecipeTin Eats роками експериментувала з рецептом, аби уникнути головних проблем — вологої основи, кашоподібної начинки та порожнього простору під верхньою кіркою. Її яблучний пиріг відрізняється від класичного тим, що яблука для начинки спочатку запікають окремо, а вже потім складають у форму з тістом.

Інгредієнти для яблучного пирога

Яблука сорту Гренні Сміт — не менше 1,5 кг (саме цей сорт тримає форму і не перетворюється на кашу під час запікання)

Коричневий цукор — приблизно 200 г (1 склянка)

Спеції: кориця, імбир та мускатний горіх — за смаком (авторка радить змішувати спеції самостійно, а не брати готову суміш — так смак краще контролюється)

Невелика кількість масла — для сиропу з яблучного соку

Дрібка соли — щоб підкреслити смак інших інгредієнтів

1 яйце — для змащування верхньої кірки перед випіканням

Пісочне тісто (класичний шорткраст) у подвійній порції — борошно, масло, сіль, цукор і вода, на основу і кришку

Як приготувати яблучний пиріг: покроково

Замісіть подвійну порцію пісочного тіста з борошна, масла, соли, цукру та води. Розділіть тісто на дві кулі, огорніть плівкою і охолодіть у холодильнику протягом 1 години.

Розкачайте одну частину тіста на трохи посипаній борошном поверхні до товщини приблизно 5 мм — тісто не повинно бути занадто тонким, аби витримати соковиту начинку.

Викладіть тісто у металеву форму для пирога діаметром 23 см — саме металева форма дає хрустку основу, у скляній чи керамічній цього ефекту не отримати. Розкачайте тісто на скалку і розгорніть над формою, обережно вкладіть його всередину, не розтягуючи — інакше тісто «сяде» під час випікання.

Проколіть основу виделкою приблизно 30 разів, щоб вона не здувалась і не пропускала сік. Обгорніть форму харчовою плівкою і заморозьте на 2 години — заморожене тісто практично не деформується під час випікання.

Поки тісто в морозильній камері, запечіть скибочки яблук окремо — це і є головний секрет рецепту: яблучний сік перетворюється на сироп разом із маслом, тож начинка не розмочує основу і не залишає порожнечі під верхньою кіркою пирога.

Розкачайте другу частину тіста для кришки, наріжте смужками для решітки й поставте в холодильник до моменту збирання пирога.

Дістаньте форму з морозильної камери і випічте основу «наосліп»: накрийте застиглий корж двома великими аркушами пекарського паперу, розташованими навхрест у формі «Х», із запасом за краями, щоб бортики не підгорали і папір було легко знімати.

Складіть охололі запечені яблука у пропечену основу, залийте отриманим яблучним сиропом, накрийте решіткою з тіста і змастіть яйцем — це дає красиву золотисту скоринку.

Автор рецепту радить подавати яблучний пиріг теплим, з кулькою ванільного морозива — саме таке поєднання перетворює домашній десерт на святковий. Тісто можна замісити заздалегідь і зберігати в морозильній камері до місяця, а сам пиріг найкраще смакує в день випікання, поки основа ще максимально хрустка.

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