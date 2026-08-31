Ціни на продукти в Україні цього тижня знову обговорюють на тлі побоювань щодо подорожчання, однак яблука нового врожаю пішли проти загального тренду й почали дешевшати.
На ринку вже фіксують помітну зміну вартості: ще нещодавно ті самі партії фруктів коштували дорожче, а тепер виробники активніше поступаються в ціні, щоб швидше розпродати врожай.
Скільки тепер коштують яблука
Як повідомляє ТСН із посиланням на аналітиків EastFruit, кілограм якісних осінніх сортів оптовики нині реалізують за 15–25 грн. Порівняно з кінцем попереднього робочого тижня ціна впала в середньому на 20%.
Чому яблука дешевшають
Виробники пояснюють здешевлення простою логікою ринку. На полиці масово вивозять осінні сорти, які не призначені для тривалого зберігання у сховищах. Садівники намагаються збути врожай якнайшвидше, тому поступаються в ціні.
Ще один чинник — млявий інтерес покупців. Пропозиція на ринку зросла, а попит залишається стриманим, що й тисне на вартість.
У річному вимірі падіння ще помітніше: яблука нового врожаю зараз коштують у середньому на 44% менше, ніж наприкінці серпня 2025 року. Саме тому цьогорічна купівля яблук для споживачів вигідніша, ніж торік.
Водночас варто пам'ятати, що йдеться про оптові ціни. У роздробі вартість може бути вищою через логістику й націнку магазинів.
Чого чекати далі
Поки триває сезон масового збирання, ціна може залишатися низькою або ще трохи просісти. Щойно пропозиція осінніх сортів вичерпається, вартість традиційно повернеться до зростання — особливо для сортів, закладених на тривале зберігання.
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