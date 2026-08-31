Подорожчання продуктів залишається найболючішою темою для українців, однак яблука нового врожаю нині, навпаки, дешевшають. Як змінилася вартість популярного фрукта — далі в матеріалі.

Ціни на продукти в Україні цього тижня знову обговорюють на тлі побоювань щодо подорожчання, однак яблука нового врожаю пішли проти загального тренду й почали дешевшати.

На ринку вже фіксують помітну зміну вартості: ще нещодавно ті самі партії фруктів коштували дорожче, а тепер виробники активніше поступаються в ціні, щоб швидше розпродати врожай.

Скільки тепер коштують яблука

Як повідомляє ТСН із посиланням на аналітиків EastFruit, кілограм якісних осінніх сортів оптовики нині реалізують за 15–25 грн. Порівняно з кінцем попереднього робочого тижня ціна впала в середньому на 20%.

Чому яблука дешевшають

Виробники пояснюють здешевлення простою логікою ринку. На полиці масово вивозять осінні сорти, які не призначені для тривалого зберігання у сховищах. Садівники намагаються збути врожай якнайшвидше, тому поступаються в ціні.

Ще один чинник — млявий інтерес покупців. Пропозиція на ринку зросла, а попит залишається стриманим, що й тисне на вартість.

У річному вимірі падіння ще помітніше: яблука нового врожаю зараз коштують у середньому на 44% менше, ніж наприкінці серпня 2025 року. Саме тому цьогорічна купівля яблук для споживачів вигідніша, ніж торік.

Водночас варто пам'ятати, що йдеться про оптові ціни. У роздробі вартість може бути вищою через логістику й націнку магазинів.

Чого чекати далі

Поки триває сезон масового збирання, ціна може залишатися низькою або ще трохи просісти. Щойно пропозиція осінніх сортів вичерпається, вартість традиційно повернеться до зростання — особливо для сортів, закладених на тривале зберігання.

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