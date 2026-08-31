Подорожание продуктов остаётся самой болезненной темой для украинцев, однако яблоки нового урожая сейчас, наоборот, дешевеют. Как изменилась стоимость популярного фрукта — далее в материале.

Цены на продукты в Украине на этой неделе вновь обсуждают на фоне опасений по поводу подорожания, однако яблоки нового урожая пошли против общего тренда и начали дешеветь.

На рынке уже фиксируют заметное изменение стоимости: еще недавно те же партии фруктов стоили дороже, а теперь производители активнее уступают в цене, чтобы быстрее распродать урожай.

Сколько теперь стоят яблоки

Как сообщает ТСН со ссылкой на аналитиков EastFruit, килограмм качественных осенних сортов оптовики сейчас продают по 15–25 грн. По сравнению с концом предыдущей рабочей недели цена упала в среднем на 20%.

Почему яблоки дешевеют

Производители объясняют удешевление простой логикой рынка. На рынок массово вывозят осенние сорта, которые не предназначены для длительного хранения в хранилищах. Садоводы пытаются сбыть урожай как можно быстрее, поэтому уступают в цене.

Еще один фактор — вялый интерес покупателей. Предложение на рынке выросло, а спрос остается сдержанным, что и давит на стоимость.

В годовом измерении падение еще заметнее: яблоки нового урожая сейчас стоят в среднем на 44% меньше, чем в конце августа 2025 года. Именно поэтому нынешняя покупка яблок для потребителей выгоднее, чем в прошлом году.

Вместе с тем стоит помнить, что речь идет об оптовых ценах. В рознице стоимость может быть выше из-за логистики и наценки магазинов.

Чего ждать дальше

Пока длится сезон массового сбора, цена может оставаться низкой или еще немного просесть. Как только предложение осенних сортов исчерпается, стоимость традиционно вернется к росту — особенно для сортов, заложенных на длительное хранение.

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