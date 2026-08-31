Житло для ВПО можна придбати й на вторинному ринку — програма «єОселя» дозволяє взяти пільгову іпотеку на готову квартиру чи будинок, але з обмеженнями щодо площі та віку будівлі.

Житло для ВПО в Полтавській області — не єдиний шлях: за програмою «єОселя» переселенці можуть взяти пільгову іпотеку й на готове житло з вторинного ринку. Головне, щоб об’єкт відповідав вимогам до площі та віку будівлі.

Як повідомляє 24 Канал, вторинний ринок охоплює квартири й будинки, на які вже оформлено право власності. Такий варіант зручний тим, хто не хоче ризикувати із затримкою будівництва, і тим, хто шукає житло в обжитому районі зі сформованою інфраструктурою.

Яка площа житла підходить для «єОселі»

Згідно з інформацією у «Дії», для квартир на вторинному ринку діють такі норми: не більше 52,5 кв. м на одну особу або 73,5 кв. м на сім’ю з двох-трьох осіб. За кожного наступного члена родини додається 21 кв. м, але сумарно квартира не має перевищувати 115,5 кв. м.

Для житлових будинків ліміти інші: до 62,5 кв. м на одну особу або 83,5 кв. м на сім’ю з двох-трьох осіб, плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Максимальна площа будинку — 125,5 кв. м незалежно від кількості мешканців.

Скільки років може бути будинку

Вік нерухомості — окрема вимога. Для ВПО житло на вторинці не може бути старшим за 20 років, і це правило діє в усіх регіонах, де працює програма.

Для військових, медиків, педагогів і науковців умови залежать від області: у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях будинок може бути не старшим за 20 років або будуватися, в інших областях — не старшим за 3 роки. Для решти громадян діє обмеження: приватний будинок або квартира в будинку, що будується чи не старший за 3 роки.

Окрема заборона стосується пам’яток архітектури — таке житло за «єОселею» придбати не можна.

Що перевірити перед поданням заявки

Перед тим як подавати заявку на іпотеку, варто звіритися з нормами у «Дії»: порахувати площу на кожного члена родини, уточнити рік введення будинку в експлуатацію та переконатися, що об’єкт не належить до пам’яток архітектури. Нагадаємо, з 17 липня у програмі діють оновлені правила — зокрема, змінилися норми площі житла.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: яким чином можна знайти підходящий прихисток.

Також Politeka повідомляла, житло для ВПО у Сумській області: як отримати допомогу від держави.

Як повідомляла Politeka, безкоштовне житло для ВПО у Сумській області: де можна буде отримати прихисток.