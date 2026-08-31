Жильё для ВПЛ можно приобрести и на вторичном рынке — программа «єОселя» позволяет взять льготную ипотеку на готовую квартиру или дом, но с ограничениями по площади и возрасту здания.

Жильё для ВПЛ в Полтавской области — не единственный путь: по программе «єОселя» переселенцы могут взять льготную ипотеку и на готовое жильё со вторичного рынка. Главное, чтобы объект соответствовал требованиям к площади и возрасту здания.

Как сообщает 24 Канал, вторичный рынок охватывает квартиры и дома, на которые уже оформлено право собственности. Такой вариант удобен тем, кто не хочет рисковать из-за задержки строительства, и тем, кто ищет жильё в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой.

Какая площадь жилья подходит для «єОселі»

Согласно информации в «Дії», для квартир на вторичном рынке действуют такие нормы: не более 52,5 кв. м на одного человека или 73,5 кв. м на семью из двух-трёх человек. За каждого следующего члена семьи добавляется 21 кв. м, но суммарно квартира не должна превышать 115,5 кв. м.

Для жилых домов лимиты другие: до 62,5 кв. м на одного человека или 83,5 кв. м на семью из двух-трёх человек, плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Максимальная площадь дома — 125,5 кв. м независимо от количества жильцов.

Сколько лет может быть дому

Возраст недвижимости — отдельное требование. Для ВПЛ жильё на вторичке не может быть старше 20 лет, и это правило действует во всех регионах, где работает программа.

Для военных, медиков, педагогов и учёных условия зависят от области: в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях дом может быть не старше 20 лет или строиться, в остальных областях — не старше 3 лет. Для остальных граждан действует ограничение: частный дом или квартира в доме, который строится или не старше 3 лет.

Отдельный запрет касается памятников архитектуры — такое жильё по «єОселі» приобрести нельзя.

Что проверить перед подачей заявки

Перед тем как подавать заявку на ипотеку, стоит свериться с нормами в «Дії»: посчитать площадь на каждого члена семьи, уточнить год ввода дома в эксплуатацию и убедиться, что объект не относится к памятникам архитектуры. Напомним, с 17 июля в программе действуют обновлённые правила — в частности, изменились нормы площади жилья.

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