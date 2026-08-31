С 1 сентября в украинских школах заработают новые правила доступа и пребывания на территории учебных заведений — в МОН объяснили, кто сможет войти в школу, где ждать родителям и кого в помещения не допустят.

Новые правила для школ в Украине с сентября вступают в силу — каждое учебное заведение должно утвердить собственный порядок доступа и пребывания на территории и в помещениях. Это касается учеников, родителей, педагогов и посторонних посетителей.

Речь идет о приказе Министерства образования и науки Украины №243 от 11 февраля 2026 года, который вступил в силу 17 апреля. Он утвердил типовые правила доступа, на основе которых каждая школа до 1 сентября должна разработать собственный документ. Как объяснила в эфире «Суспільного» образовательная омбудсменка Надежда Лещик, школьные правила не могут нарушать права участников образовательного процесса или устанавливать дискриминационные ограничения — в частности по языку, внешнему виду, одежде или имущественному положению.

Что должна сделать каждая школа

Заведение должно разработать правила, одобрить их общим собранием или конференцией коллектива, согласовать с учредителем и утвердить приказом руководителя. Документ публикуют и размещают в доступном для посетителей месте — в частности перед пунктом пропуска.

Смогут ли родители заходить в школу

Родители и законные представители имеют право посещать заведение, но условия определяет конкретная школа. Обычно визит согласовывают с руководителем, его заместителем или другим уполномоченным лицом — письменно или устно. Как ориентир школам рекомендовали европейскую практику: договариваться о встрече с учителем или директором заранее.

Разрешение войти в школу не означает возможности свободно передвигаться по помещениям. Для посетителей могут определять зону ожидания, а во время занятий запрещено вмешиваться в образовательный процесс, отвлекать учителей или учеников и заходить в учебные помещения без разрешения.

Кого не пустят в помещения

Типовые правила предусматривают ограничения для людей с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, для лиц с опасными предметами и веществами, а также с животными. Исключение — собаки-поводыри, которыми пользуются люди с инвалидностью. Для посторонних посетителей в школе ведут журнал посетителей.

Укрытие и воздушная тревога

Отдельно школа должна урегулировать порядок действий во время воздушной тревоги и доступ к укрытию. Администрация организует переход так, чтобы ученики и работники могли безопасно добраться до укрытия. В школах, где есть укрытие или «Пункты несокрушимости», дежурить должны сторожа или охрана, а не педагоги, подчеркнула Надежда Лещик.

Что проверить перед 1 сентября

Родителям стоит ознакомиться с правилами своей школы и выяснить, где можно ждать ребенка, как договориться о встрече с учителем, нужна ли предварительная регистрация и нужно ли предъявлять документ, удостоверяющий личность. Ученикам — узнать о доступе к помещениям и алгоритме действий во время тревоги. Педагогам и администрации — организовать пропускной режим так, чтобы он не мешал учебе.

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