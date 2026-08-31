Із початком вересня правила мобілізації в Україні кардинально не змінюються, але окремі категорії військовозобов'язаних залишаються у пріоритеті для комплектування армії. Розповідаємо, кому чекати повістку насамперед.

Мобілізація після 50 років в Україні досі обговорюється, а з настанням осені у Міноборони окреслили, хто першим може отримати повістку у вересні. Вік залишається одним із ключових критеріїв добору.

Як повідомляє 24 Канал, із початком вересня правила мобілізації в Україні кардинально не змінюються. Громадянам радять не орієнтуватися на повідомлення із соцмереж без підтвердження офіційних структур.

Кому чекати повістку у вересні

Основна увага під час комплектування війська зосереджена на чоловіках віком від 25 до 60 років. Передусім ідеться про тих, хто не має бронювання або законної відстрочки від призову.

Також потреба може стосуватися людей із відповідним військовим досвідом та офіцерів запасу. Ще одна категорія — чоловіки, яких раніше визнали непридатними за станом здоров'я і зняли з військового обліку, але після повторного проходження ВЛК вони отримали висновок про придатність.

Які фахівці потрібні армії найбільше

Армія найбільше потребує фахівців за конкретними напрямами. Серед затребуваних професій залишаються оператори дронів, артилеристи, медики, зв'язківці, водії та спеціалісти з IT.

Водночас зменшувати мінімальний мобілізаційний вік нижче 25 років наразі не планують. Чоловіки молодшого віку без військового досвіду можуть приєднатися до Сил оборони добровільно.

Чи змінять мобілізаційний вік

Окремо обговорюють долю громадян старшого віку. Розглядаються пропозиції щодо зниження мобілізаційного навантаження на людей після 50 або 55 років, проте остаточного рішення з цього приводу поки немає.

Для дефіцитних спеціальностей можуть передбачатися винятки. Водночас не підтверджуються чутки про нібито підготовку обов'язкового призову жінок: у парламентському комітеті заявляли, що відповідних законодавчих ініціатив чи внутрішніх планів немає.

Що робити, якщо надійшла повістка

Якщо ви отримали повістку, насамперед перевірте наявність бронювання або відстрочки — саме ці дві обставини визначають, чи підлягаєте ви призову. Повістку вручають особисто під підпис, із зазначенням дати та місця явки до ТЦК.

У визначений час потрібно з'явитися до територіального центру комплектування з паспортом та військово-обліковим документом. Ігнорувати виклик не варто — неявка без поважної причини тягне за собою відповідальність.

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