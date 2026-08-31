Домашня ковбаса за цим рецептом поєднує свинину з ніжним курячим філе, салом та великою кількістю часнику. Розповідають на ютуб-каналі судді «Мастер шеф» Тетяни Літвінової.

Головна особливість цього рецепта домашньої лікарської ковбаси — м'ясо не перемелюють у фарш, а нарізають ножем. Свинину ріжуть трохи більшими шматочками, ніж курятину, а сало подрібнюють на м'ясорубці окремо. Так готова ковбаса має виразну текстуру, лишається соковитою і не виходить надто жирною.

Інгредієнти

свиняче стегно або лопатка — 1100 г;

куряче філе — 600 г;

сало — 300 г;

часник — 50 г;

вершки — 50 г;

сіль — 1 ч. л.;

суміш перців — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

сушений часник — ½ ч. л.;

перець чилі — ½ ч. л.;

свинячі кишки — 3 шт.

Як приготувати

Спочатку свинину нарізають невеликими шматочками, куряче філе — кубиками. Сало пропускають через м'ясорубку: воно стає зв'язкою для м'яса і робить начинку соковитою. Часник подрібнюють і злегка обсмажують на жирі, що залишився після сала, поки він не стане м'яким, а тоді додають до м'ясної суміші.

Далі всипають сіль, суміш перців, паприку, коріандр, сушений часник і чилі, вливають вершки і ретельно вимішують начинку руками. Свинячі кишки промивають холодною водою, замочують і начиняють підготовленою сумішшю, формуючи ковбаски. Набивати кишки надто щільно не варто.

Ковбаски викладають на деко, підливають трохи води і запікають приблизно 45 хвилин за температури 190°C. Подають гарячими — з картоплею, свіжими або маринованими овочами, хроном чи гірчицею.





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