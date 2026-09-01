Рецепт салату «Мімоза» ми вже публікували — а салат Олів'є готується за іншим принципом, хоч і залишається таким же незамінним на святковому столі.

Салат Олів'є — це, мабуть, найвідоміша страва пострадянського застілля. Його готують із картоплі, яєць, моркви, ковбаси, огірків, горошку та майонезу. Кожна родина адаптувала рецепт під себе, і ця версія — з копченою ковбасою, яка додає страві приємної димної нотки та робить смак яскравішим.

Інгредієнти для салату Олів'є

Картопля — 3 середні бульби (зварені в шкірці, очищені та нарізані кубиками)

Морква — 3 середні коренеплоди (зварені в шкірці, очищені та нарізані кубиками)

Яйця — 8 шт. (зварені, очищені, нарізані кубиками)

Копчена ковбаса салямі — приблизно 450 г (нарізана кубиками)

Горошок консервований, відціджений — приблизно 425 г (1 банка)

Солоні огірки — приблизно 225 г, нарізані кубиками (менше, якщо огірки дуже кислі)

Зелена цибуля — приблизно 50 г, подрібнена (за бажанням)

Свіжа петрушка — приблизно 15 г, подрібнена (за бажанням)

Свіжий укріп — приблизно 15 г, подрібнений

Олія — 2 столові ложки (близько 30 мл)

Майонез — приблизно 480 мл (2 склянки, або за смаком)

Сіль — 1 чайна ложка

Чорний перець мелений — 2 чайні ложки

Як приготувати салат Олів'є: покроково

Ретельно вимийте картоплю та моркву щіточкою, покладіть у каструлю, залийте водою і варіть на середньому вогні до готовності — приблизно 20-25 хвилин з моменту закипання. Овочі мають легко проколюватися вилкою, але зберігати трохи щільності — так вони не розваляться в салаті. Не переварюйте.

Злийте воду й дайте овочам повністю охолонути. Якщо покласти їх на 15 хвилин у морозильну камеру перед нарізкою (не заморожуючи!), вони краще збережуть форму під час різання.

Яйця відваріть у каструлі з водою протягом 5 хвилин, злийте гарячу воду, залийте холодною і дайте повністю охолонути. Очистіть яйця і відкладіть.

Поки овочі варяться й охолоджуються, наріжте копчену ковбасу та солоні огірки кубиками. Подрібніть зелену цибулю, петрушку та укріп. Складіть усе у велику миску.

Коли картопля, морква та яйця повністю охолонуть, наріжте їх дрібними кубиками і додайте до решти інгредієнтів у миску.

Додайте майонез, сіль і чорний перець, добре перемішайте, щоб усі компоненти рівномірно вкрилися заправкою. Спробуйте на смак і за потреби додайте ще майонезу чи спецій.

Перекладіть салат у контейнер із щільною кришкою і поставте в холодильник до подачі.

Салат Олів'є найкраще подавати охолодженим, як самостійну страву або як частину святкового столу поряд із заливним чи голубцями. Зберігати його варто в закритому контейнері в холодильнику не довше 4 днів — свіжа цибуля та огірки з часом можуть надавати страві зайвої вологості чи аромату, тож за потреби компоненти можна коригувати під свій смак.

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