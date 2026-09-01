Рецепт салату «Мімоза» ми вже публікували — а салат Олів'є готується за іншим принципом, хоч і залишається таким же незамінним на святковому столі.
Салат Олів'є — це, мабуть, найвідоміша страва пострадянського застілля. Його готують із картоплі, яєць, моркви, ковбаси, огірків, горошку та майонезу. Кожна родина адаптувала рецепт під себе, і ця версія — з копченою ковбасою, яка додає страві приємної димної нотки та робить смак яскравішим.
Інгредієнти для салату Олів'є
- Картопля — 3 середні бульби (зварені в шкірці, очищені та нарізані кубиками)
- Морква — 3 середні коренеплоди (зварені в шкірці, очищені та нарізані кубиками)
- Яйця — 8 шт. (зварені, очищені, нарізані кубиками)
- Копчена ковбаса салямі — приблизно 450 г (нарізана кубиками)
- Горошок консервований, відціджений — приблизно 425 г (1 банка)
- Солоні огірки — приблизно 225 г, нарізані кубиками (менше, якщо огірки дуже кислі)
- Зелена цибуля — приблизно 50 г, подрібнена (за бажанням)
- Свіжа петрушка — приблизно 15 г, подрібнена (за бажанням)
- Свіжий укріп — приблизно 15 г, подрібнений
- Олія — 2 столові ложки (близько 30 мл)
- Майонез — приблизно 480 мл (2 склянки, або за смаком)
- Сіль — 1 чайна ложка
- Чорний перець мелений — 2 чайні ложки
Як приготувати салат Олів'є: покроково
Ретельно вимийте картоплю та моркву щіточкою, покладіть у каструлю, залийте водою і варіть на середньому вогні до готовності — приблизно 20-25 хвилин з моменту закипання. Овочі мають легко проколюватися вилкою, але зберігати трохи щільності — так вони не розваляться в салаті. Не переварюйте.
Злийте воду й дайте овочам повністю охолонути. Якщо покласти їх на 15 хвилин у морозильну камеру перед нарізкою (не заморожуючи!), вони краще збережуть форму під час різання.
Яйця відваріть у каструлі з водою протягом 5 хвилин, злийте гарячу воду, залийте холодною і дайте повністю охолонути. Очистіть яйця і відкладіть.
Поки овочі варяться й охолоджуються, наріжте копчену ковбасу та солоні огірки кубиками. Подрібніть зелену цибулю, петрушку та укріп. Складіть усе у велику миску.
Коли картопля, морква та яйця повністю охолонуть, наріжте їх дрібними кубиками і додайте до решти інгредієнтів у миску.
Додайте майонез, сіль і чорний перець, добре перемішайте, щоб усі компоненти рівномірно вкрилися заправкою. Спробуйте на смак і за потреби додайте ще майонезу чи спецій.
Перекладіть салат у контейнер із щільною кришкою і поставте в холодильник до подачі.
Салат Олів'є найкраще подавати охолодженим, як самостійну страву або як частину святкового столу поряд із заливним чи голубцями. Зберігати його варто в закритому контейнері в холодильнику не довше 4 днів — свіжа цибуля та огірки з часом можуть надавати страві зайвої вологості чи аромату, тож за потреби компоненти можна коригувати під свій смак.
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