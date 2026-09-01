Субсидія може стати меншою, якщо один із членів домогосподарства офіційно влаштується на роботу — у Пенсійному фонді пояснили, як зміна доходу впливає на розмір державної допомоги.

Гуманітарна допомога у Тернополі — це лише один із видів підтримки. А от житлова субсидія може зменшитися, якщо хтось із домогосподарства офіційно влаштувався на роботу: у Пенсійному фонді пояснили, як саме змінюється розмір державної допомоги.

Сума житлової субсидії залежить від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Якщо повнолітня людина раніше не мала офіційного заробітку, а згодом влаштувалася на роботу, загальний дохід домогосподарства зростає.

У такому разі може збільшитися частина витрат на комунальні послуги, яку родина оплачує самостійно, — відповідно, державна допомога стає меншою. Водночас ПФУ враховує доходи не за поточний місяць, а за встановлений розрахунковий період.

Наприклад, для допомоги з травня 2026 року брали доходи за липень–грудень 2025 року, а для виплат із червня — за жовтень 2025 року – березень 2026-го. Тому зарплата після нещодавнього працевлаштування може не позначитися на розмірі одразу.

Коли чекати перерахунку

Сам факт офіційного працевлаштування не означає автоматичної втрати виплати: якщо сукупні доходи зросли, фонд може переглянути саме розмір допомоги. Для працездатних повнолітніх членів значення мають не лише доходи, а й сплата єдиного соціального внеску. Якщо заробітку не було або ЄСВ сплачено недостатньо, у призначенні можуть відмовити — хоча для окремих категорій передбачені винятки.

Працевлаштування посеред року не означає миттєвого перерахунку після підписання трудового договору: важливо, чи потрапила нова зарплата до розрахункового періоду. Якщо дохід з'явився вже після його завершення, його врахують під час наступного визначення розміру. У 2026 році ПФУ також проводить автоматичні перерахунки житлової допомоги у випадках, передбачених чинним порядком.

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