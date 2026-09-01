Українці, які проживали в радіаційно забруднених зонах, можуть отримати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2595 гривень — для цього треба до 30 вересня оновити дані через спеціальні комісії.

Пенсія в Україні та доплати знову в центрі уваги — до 30 вересня 2026 року частина українців ще може оформити щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2595 гривень. Ідеться про державну підтримку для тих, хто проживав у радіаційно забруднених зонах, однак досі не мав документального підтвердження цього факту.

Про умови призначення надбавки повідомляє «Соцпортал» із посиланням на «Новини.LIVE». Відповідні гарантії закріплені законом №4695-IX «Про державний бюджет на 2026 рік». Сума у 2595 гривень — це прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто розмір мінімальної пенсії, закладений у державний бюджет на поточний рік.

Хто має право на доплату

Розраховувати на додаткові кошти можуть громадяни, які проживали на територіях, віднесених до радіаційно забруднених зон безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення. Важливі дві дати: станом на 26 квітня 1986 року або станом на 1 січня 1993 року.

У 2026 році Кабінет міністрів розширив права тих, хто раніше через обмеження не міг отримати виплати. У межах пілотного проєкту втрачені відомості можна до 30 вересня внести до реєстрів територіальних громад, а спеціальні комісії мають підтвердити факт проживання — навіть якщо таких даних у реєстрах і документах раніше не було.

Відновити відомості можуть українці, які фактично жили в забруднених зонах, але не мали документального підтвердження через втрату паспорта, відсутність записів у Єдиному державному демографічному реєстрі або через те, що інформацію не було внесено до бази Державної міграційної служби.

Як оформити доплату до 30 вересня

Для оформлення надбавки слід звернутися до тимчасових комісій при обласних військових адміністраціях. Саме вони збирають і перевіряють дані про проживання у забруднених зонах. Підтвердити право можна і в разі зміни адреси проживання чи перебування разом із батьками.

В уряді пояснили, що таким чином прагнуть відновити справедливість для пенсіонерів зі статусом постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які документально не могли скористатися своєю доплатою. Після внесення даних до реєстрів щомісячна виплата у 2595 гривень нараховуватиметься Пенсійним фондом України.

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