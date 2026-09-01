У Рівненській області мобільний оператор вимикає мережу 3G у частині населених пунктів. Зміна найбільше торкнеться власників старих телефонів, які не підтримують 4G.

Гуманітарна допомога для ВПО в Рівненській області — не єдина важлива тема тижня: тепер мобільний оператор повідомив, що вимикає 3G у частині населених пунктів регіону. Про це йдеться в повідомленні місцевого видання «ПроРівне».

Ідеться про поступове відключення застарілої мережі третього покоління, яку оператори по всій Україні вимикають, щоб звільнити частоти для 4G та майбутнього 5G. Для абонентів це означає, що в окремих населених пунктах Рівненської області мобільний інтернет через 3G зникне, а голосові дзвінки переведуть на новіші технології.

Найбільше зміна зачепить власників старих кнопкових телефонів і смартфонів, які підтримують лише 3G. Якщо пристрій не вміє працювати в мережі 4G (LTE) і не має підтримки VoLTE, після відключення 3G можна залишитися без мобільного інтернету, а в частині випадків — і без якісного голосового зв'язку.

Що робити абонентам, аби не лишитися без зв'язку

Найпростіше заздалегідь перевірити, чи підтримує телефон мережу 4G. Для цього в налаштуваннях смартфона потрібно відкрити розділ «Мобільна мережа» або «Мережа та інтернет» і переконатися, що активовано режим 4G/LTE, а також увімкнено VoLTE, якщо такий пункт є.

Перевірте, чи вказано в налаштуваннях режим «4G» або «LTE».

Увімкніть VoLTE, щоб дзвінки йшли через мережу 4G.

Замініть стару SIM-картку на нову, яка підтримує 4G.

Звірте покриття свого населеного пункту на офіційній карті покриття оператора.

Якщо телефон підтримує тільки 3G і не має 4G-модуля, після відключення мережі для дзвінків залишиться хіба що 2G — там, де оператор зберігає це покриття. Однак швидкісний мобільний інтернет на такому пристрої вже не працюватиме.

Окремо варто перевірити налаштування точки доступу та оновити операційну систему телефону: у частині випадків старий пристрій «не бачить» 4G саме через застаріле програмне забезпечення або неправильні параметри APN.

Повне вимкнення 3G — плановий процес, а не аварія. Абонентам, чиї телефони підтримують лише 3G, рекомендують заздалегідь подбати про заміну пристрою, щоб не втратити доступ до мобільного інтернету в момент перемикання мережі.

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