Ужгородська міська рада підписала договір з Ощадбанком: ветеранам з інвалідністю внаслідок війни компенсуватимуть частину відсоткової ставки за іпотекою «єОселя» та частину першого внеску за житло.

Оренда житла в Ужгороді вже давно не дешева, тож власна квартира для ветерана тепер стала ближчою мрією. 31 серпня департамент соціальної політики Ужгородської міської ради та АТ «Ощадбанк» підписали договір про співробітництво, який запускає компенсацію відсотків за іпотекою та частини першого внеску.

Як повідомляє Ужгородська міська рада, документ передбачає реалізацію права осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію частини базової процентної ставки за іпотечними кредитами, отриманими в межах державної програми «єОселя».

Ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію у розмірі 3% річних від базової процентної ставки. Право на таку підтримку мають ті, хто оформив кредит за програмою «єОселя» для придбання житла саме в Ужгороді та має зареєстроване або задеклароване місце проживання в місті.

Другий механізм — компенсація частини мінімального першого внеску за кредитом на придбання житла — діє в межах міської програми соціальної підтримки військовослужбовців і ветеранів. Її розмір становить 20% від суми мінімального першого внеску, однак не може перевищувати 200 тисяч гривень на одного отримувача.

Хто має право на компенсацію першого внеску

Скористатися компенсацією першого внеску можуть особи з інвалідністю внаслідок війни, які відповідають одразу кільком умовам: зареєстровані або задекларували місце проживання в Ужгородській міській територіальній громаді, отримали кредит на придбання житла відповідно до чинних умов доступного іпотечного кредитування та сплатили необхідний перший внесок.

За деталями оформлення варто звертатися до департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради, який опікується обома програмами. Обидва механізми — частина міської політики підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх родин, і їхня мета — допомогти захисникам і захисницям України вирішити одне з найважливіших питань — забезпечення власним житлом.