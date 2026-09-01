Виплати військовим в Україні під час лікування зазнали важливих змін після підписання нового закону. Президент Володимир Зеленський скасував обмеження у 12 місяців, яке раніше стосувалося збереження грошового забезпечення за останньою займаною посадою. Документ №4954-IX повернули до Верховної Ради 22 серпня 2026 року, і саме від нього залежить, як тепер нараховуватимуть кошти пораненим та хворим захисникам.

Що змінює закон для тривалого лікування

Тепер тривалість стаціонарного лікування не обмежуватиме право військового на збереження виплат. У Міноборони пояснили: раніше, якщо лікування тривало понад 4 місяці, для продовження виплат вимагали висновок військово-лікарської комісії про потребу в тривалому лікуванні. Підстави, за яких грошове забезпечення зберігатиметься надалі, має визначити Кабінет міністрів.

Додаткові винагороди: що можуть зберегти чи втратити військові

Скасування ліміту в 12 місяців не означає автоматичного збереження всіх додаткових виплат. Ідеться, зокрема, про щомісячну додаткову винагороду за виконання завдань у районах бойових дій, разові заохочення та винагороди за знищену ворожу техніку. Такі суми під час тривалого лікування й надалі нараховуватимуться лише на умовах, які окремо пропише постанова Кабміну. Тому частина бійців може зберегти ці кошти, а частина — отримуватиме лише основне грошове забезпечення за посадою.

Як працюватиме ВЛК і продовження виплат понад 12 місяців

Вимогу проходити військово-лікарську комісію не скасовують. Після завершення лікування, але не пізніше ніж через 12 місяців від його початку, військовий має пройти медичний огляд для визначення придатності до служби. Якщо лікування триває понад рік, повторний огляд проводять не рідше ніж кожні 4 місяці. Це дає змогу продовжувати виплати тим, кому ВЛК підтверджує потребу в подальшому тривалому лікуванні.

Харчування та протезування: хто отримає

Закон також розширює соціальні гарантії, які не залежать від висновків комісії. Покращене харчування під час лікування та реабілітації гарантоване захисникам, ветеранам, звільненим із полону, а також іноземцям та особам без громадянства, які проходять службу. Безкоштовні високофункціональні протези й ортези за рахунок держбюджету отримають військові з пораненнями чи травмами та особи з інвалідністю внаслідок війни. Це означає, що допоміжні засоби реабілітації надаватимуть без прив'язки до строку перебування на лікуванні.

Коли запрацюють нові правила

Поки Кабінет міністрів не ухвалив відповідну постанову, діє попередній механізм. Це означає, що грошове забезпечення зберігається, але не більше ніж 12 місяців поспіль. Після ухвалення урядового документа нові умови запрацюють повною мірою, і тривале лікування більше не буде підставою для припинення виплат.

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