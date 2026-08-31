У 2026 році грошова допомога для ВПО на дітей становить 3000 гривень щомісяця, а дохід батьків більше не впливає на призначення виплати — у ПФУ пояснили нові правила.

Грошову допомогу для ВПО в Україні продовжують виплачувати за оновленими правилами — з березня 2026 року дохід батьків більше не враховується під час призначення виплати на дітей. Як повідомляють Факти ICTV, родини можуть отримувати щомісячну допомогу на кожну дитину зі статусом внутрішньо переміщеної особи.

Розмір грошової допомоги для ВПО на дітей у 2026 році становить 3000 гривень на місяць. Кошти щомісяця надходять на банківський рахунок ВПО або уповноваженої особи. Допомогу призначають на один шестимісячний період із можливістю подальшого продовження.

Головна зміна, яку уряд затвердив у березні 2026 року постановою №390, — дохід батьків більше не є підставою для відмови у виплаті саме на дітей. Однак сім'я має відповідати іншим умовам програми.

Для дітей віком до шести років допомогу призначають, якщо дитина входить до складу сім'ї та відповідає визначеним умовам програми. Для дітей від 6 до 18 років додатково враховують місце проживання та формат навчання: якщо дитина проживає на безпечній території, вона має навчатися за місцем фактичного проживання — очно, дистанційно або в змішаному форматі.

Також виплату можуть призначити, якщо дитина проживає на території, де тривають або можливі бойові дії, або де вони вже завершилися, але сім'я відповідає передбаченим порядком умовам.

Як оформити виплату на дитину

Заяву може подати один із батьків або інший законний представник дитини. У 2026 році звернутися можна до:

сервісного центру Пенсійного фонду України ;

; ЦНАПу ;

; органу місцевого самоврядування.

Також доступне подання заяви поштою та в електронній формі — через вебпортал Пенсійного фонду, його мобільний застосунок або портал «Дія». Якщо заяву подати після встановленого для перегляду строку, допомогу призначають не за попередній період, а з місяця звернення.

50 тисяч гривень для дітей, які повернулися в Україну

Окремо від щомісячних виплат для ВПО держава передбачила одноразову допомогу 50 000 гривень на дитину для тих, хто повернувся в Україну після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій. Відповідно до постанови №551, виплата визначається щодо кожної дитини окремо — якщо в родині повернулося двоє дітей, право на допомогу має кожна з них.

Важливо: ця програма стосується не лише дітей зі статусом ВПО — основною умовою є сам факт депортації, примусового переміщення або повернення з ТОТ.

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