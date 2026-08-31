Домашній кетчуп із сезонних помідорів готується з простих продуктів, а виходить густим і ароматним — його можна їсти одразу або закрити на зиму.

Домашній кетчуп із сезонних помідорів виходить густим і насиченим. Рецептом, після якого покупний соус уже не захочеться купувати, розповідають на ютуб каналі шеф кухаря Андрія Клюса.

Інгредієнти

стиглі червоні помідори — 1,5 кг;

зелені кислі яблука — 300 г;

очищена цибуля — 200 г;

очищений часник — 20 г;

сік половини лимона;

цукор — 20 г;

мелений коріандр — 3 г;

хмелі-сунелі — 5 г;

пластівці чилі — 2 г;

лавровий лист — 1 г;

сіль і перець — за смаком;

крохмаль — 10 г;

холодна вода — 30 мл.

Як приготувати

Помідори миють, розрізають і видаляють серцевину. Яблука від шкірки не чистять — достатньо вирізати серцевину та нарізати шматочками. Цибулю нарізають і обсмажують у невеликій кількості олії на середньому вогні до золотистого кольору, після чого додають подрібнений часник і прогрівають його, не допускаючи підгоряння.

До цибулі з часником викладають помідори та яблука, додають сіль, перець, лавровий лист і чилі. Масу накривають кришкою й тушкують 30–40 хвилин, поки овочі та яблука не стануть м'якими.

Готову суміш перебивають блендером до однорідності, а потім протирають через сито, щоб прибрати шкірку й насіння та отримати гладку текстуру. Далі соус уварюють приблизно на 20–30%, щоб смак став концентрованішим, і додають цукор, лимонний сік, мелений коріандр і хмелі-сунелі. Кількість соку та спецій регулюють за смаком.

Крохмаль розводять у 30 мл холодної води, вливають у гарячий кетчуп, постійно помішуючи, і доводять до кипіння. Щойно соус загусне, його знімають з вогню та охолоджують.

Як зберігати

Готовий домашній кетчуп можна подавати одразу після охолодження. Якщо планують закрити його на зиму, лимонного соку додають більше, а кислотність і умови зберігання мають відповідати перевіреній технології консервування.





Раніше Politeka повідомляла, домашній кетчуп за простим рецептом: один інгредієнт робить його особливо смачним.

Також Politeka повідомляла, рецепт шакшуки без складних інгредієнтів: що потрібно додати, щоб страва вийшла по-справжньому ароматною.

Як повідомляла Politeka, рецепт ідеальних дерунів: смак криється в одному простому інгредієнті.