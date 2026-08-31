Домашній кетчуп із сезонних помідорів виходить густим і насиченим. Рецептом, після якого покупний соус уже не захочеться купувати, розповідають на ютуб каналі шеф кухаря Андрія Клюса.
Інгредієнти
- стиглі червоні помідори — 1,5 кг;
- зелені кислі яблука — 300 г;
- очищена цибуля — 200 г;
- очищений часник — 20 г;
- сік половини лимона;
- цукор — 20 г;
- мелений коріандр — 3 г;
- хмелі-сунелі — 5 г;
- пластівці чилі — 2 г;
- лавровий лист — 1 г;
- сіль і перець — за смаком;
- крохмаль — 10 г;
- холодна вода — 30 мл.
Як приготувати
Помідори миють, розрізають і видаляють серцевину. Яблука від шкірки не чистять — достатньо вирізати серцевину та нарізати шматочками. Цибулю нарізають і обсмажують у невеликій кількості олії на середньому вогні до золотистого кольору, після чого додають подрібнений часник і прогрівають його, не допускаючи підгоряння.
До цибулі з часником викладають помідори та яблука, додають сіль, перець, лавровий лист і чилі. Масу накривають кришкою й тушкують 30–40 хвилин, поки овочі та яблука не стануть м'якими.
Готову суміш перебивають блендером до однорідності, а потім протирають через сито, щоб прибрати шкірку й насіння та отримати гладку текстуру. Далі соус уварюють приблизно на 20–30%, щоб смак став концентрованішим, і додають цукор, лимонний сік, мелений коріандр і хмелі-сунелі. Кількість соку та спецій регулюють за смаком.
Крохмаль розводять у 30 мл холодної води, вливають у гарячий кетчуп, постійно помішуючи, і доводять до кипіння. Щойно соус загусне, його знімають з вогню та охолоджують.
Як зберігати
Готовий домашній кетчуп можна подавати одразу після охолодження. Якщо планують закрити його на зиму, лимонного соку додають більше, а кислотність і умови зберігання мають відповідати перевіреній технології консервування.
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