Домашний кетчуп из сезонных помидоров готовится из простых продуктов, а получается густым и ароматным — его можно есть сразу или закрыть на зиму.

Домашний кетчуп из сезонных помидоров получается густым и насыщенным. Рецептом, после которого магазинный соус уже не захочется покупать, рассказывают на ютуб-канале шеф-повара Андрея Клюса.

Ингредиенты

спелые красные помидоры — 1,5 кг;

зелёные кислые яблоки — 300 г;

очищенный лук — 200 г;

очищенный чеснок — 20 г;

сок половины лимона;

сахар — 20 г;

молотый кориандр — 3 г;

хмели-сунели — 5 г;

хлопья чили — 2 г;

лавровый лист — 1 г;

соль и перец — по вкусу;

крахмал — 10 г;

холодная вода — 30 мл.

Как приготовить

Помидоры моют, разрезают и удаляют сердцевину. Яблоки от кожуры не чистят — достаточно вырезать сердцевину и нарезать кусочками. Лук нарезают и обжаривают в небольшом количестве масла на среднем огне до золотистого цвета, после чего добавляют измельчённый чеснок и прогревают его, не допуская подгорания.

К луку с чесноком выкладывают помидоры и яблоки, добавляют соль, перец, лавровый лист и чили. Массу накрывают крышкой и тушат 30–40 минут, пока овощи и яблоки не станут мягкими.

Готовую смесь перебивают блендером до однородности, а затем протирают через сито, чтобы убрать кожуру и семена и получить гладкую текстуру. Дальше соус уваривают примерно на 20–30%, чтобы вкус стал более концентрированным, и добавляют сахар, лимонный сок, молотый кориандр и хмели-сунели. Количество сока и специй регулируют по вкусу.

Крахмал разводят в 30 мл холодной воды, вливают в горячий кетчуп, постоянно помешивая, и доводят до кипения. Как только соус загустеет, его снимают с огня и остужают.

Как хранить

Готовый домашний кетчуп можно подавать сразу после остывания. Если планируют закрыть его на зиму, лимонного сока добавляют больше, а кислотность и условия хранения должны соответствовать проверенной технологии консервирования.





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