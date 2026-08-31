Графики отключения света в Киевской области на 1 и 2 сентября снова обновлены — энергетики ДТЭК предупредили о плановых профилактических работах в Узинской территориальной громаде. Отключения проводят, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии в сетях.

Как сообщает Узинская громада, полный перечень адресов и времени отключений опубликован на официальном сайте — ознакомиться с ним можно по этой ссылке. Работы продлятся 1 и 2 сентября, графики могут уточняться в зависимости от ситуации в сети.

1 сентября больше всего отключений запланировано в городе Узин. С 08:00 до 20:00 без света будут дома на улицах Белоцерковская, Гоголя Николая, Заводская, Киевская и Коцюбинского. На улице Ярослава Мудрого электроэнергию будут отключать с 08:30 до 19:30 (дом 116/Г).

В селе Блощинцы отключения продлятся с 08:00 до 20:00: под плановые работы попадают улица Белоцерковская (дом 26), улица Героев Украины и улица С. И. Мельниченко. Точные номера домов указаны в опубликованном перечне — стоит сверить свой адрес заранее.

Частично отключения затронут и село Ивановка: там работы запланированы 1 сентября с 08:00 до 20:00. Энергетики советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и фонарики, а чувствительную бытовую технику отключить от розеток, чтобы избежать повреждений при повторном включении.

Как подготовиться к отключению

Отключения света в Киевской области 1 и 2 сентября продлятся по несколько часов подряд, поэтому стоит заранее запастись водой, заряженными аккумуляторами и необходимыми лекарствами. После завершения работ электроснабжение восстановят, а о возможных изменениях в графике сообщат отдельно.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Киевской области с 27 по 29 августа: адреса и время отключений.

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