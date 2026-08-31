Карточка, назначение платежа — это графа, которую банки анализируют при финансовом мониторинге, поэтому заполнять её стоит честно. Универсальной фразы, которая гарантированно защитит от блокировки, не существует — но есть понятные примеры для типичных ситуаций.

Блокировка карты за переводы может произойти даже из-за неудачной формулировки — финансовый мониторинг банка видит каждую операцию, поэтому графу «назначение платежа» стоит заполнять честно. Об этом рассказали в Ассоциации налогоплательщиков Украины, пишет Znaj.ua.

Универсальной фразы, которая гарантированно защитит карту от проверки, не существует. Банк оценивает операции комплексно, а назначение платежа лишь помогает понять, зачем были переведены деньги. Значение имеют сумма, регулярность и характер переводов.

Что писать, когда помогаете родным

Если человек переводит деньги члену семьи, формулировка должна соответствовать реальной цели. Уместны простые варианты: «Помощь дочери на обучение», «Материальная помощь родителям», «Средства на семейные расходы». Выдумывать сложные формулировки не нужно — короткого описания вполне достаточно.

Когда друзья возвращают часть расходов

Если один человек заплатил за всех в ресторане, купил билеты или заправил авто, а другие возвращают свою часть, можно прямо указать: «Компенсация расходов за совместный ужин», «Возврат средств за билеты» или «Компенсация расходов на топливо». Такое назначение отражает настоящую суть операции.

Продажа собственных вещей

Разовую продажу личной бывшей в употреблении вещи не стоит маскировать. В графе можно конкретно написать, за что поступают средства: «Оплата за бывший в употреблении телефон из личного пользования» или «Расчет за личный ноутбук». Главное, чтобы информация совпадала с реальной операцией.

Возврат долга

Здесь уместно указать прямо: «Возврат средств, предоставленных в долг» или «Возврат займа по расписке от 01.06.2026». Если между сторонами есть расписка или договор займа, их лучше сохранять.

Переводы между собственными картами

Такой перевод сам по себе не означает получение нового дохода. Для пояснения подойдут формулировки «Перевод собственных средств между личными счетами» или «Пополнение собственной карты».

Как избежать лишних вопросов банка

Официального списка слов, после которых банк автоматически заблокирует карту, нет. Так же не существует «волшебной» фразы, гарантирующей отсутствие вопросов. Карта, назначение платежа, сумма и регулярность операций вместе формируют картину, которую оценивает финансовый мониторинг. Поэтому самый надежный подход — писать правдиво, коротко и без выдумок.

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