Картка, призначення платежу — це графа, яку банки аналізують під час фінансового моніторингу, тож формулювати її варто чесно. Універсальної фрази, яка гарантовано вбереже від блокування, не існує — проте є зрозумілі приклади для типових ситуацій.

Блокування картки за перекази може статися навіть через невдале формулювання — фінансовий моніторинг банку бачить кожну операцію, тож графу «призначення платежу» варто заповнювати чесно. Про це розповіли в Асоціації платників податків України, пише Znaj.ua.

Універсальної фрази, яка гарантовано захистить картку від перевірки, не існує. Банк оцінює операції комплексно, а призначення платежу лише допомагає зрозуміти, навіщо були переказані гроші. Значення мають сума, регулярність і характер переказів.

Що писати, коли допомагаєте рідним

Якщо людина переказує гроші члену сім'ї, формулювання має відповідати реальній меті. Доречні прості варіанти: «Допомога доньці на навчання», «Матеріальна допомога батькам», «Кошти на сімейні витрати». Складні формулювання вигадувати не потрібно — короткого опису цілком достатньо.

Коли друзі повертають частину витрат

Якщо одна людина заплатила за всіх у ресторані, придбала квитки чи заправила авто, а інші повертають свою частину, можна прямо вказати: «Компенсація витрат за спільну вечерю», «Повернення коштів за квитки» або «Компенсація витрат на пальне». Таке призначення відображає справжню суть операції.

Продаж власних речей

Разовий продаж особистої вживаної речі не варто маскувати. У графі можна конкретно написати, за що надходять кошти: «Оплата за вживаний телефон з особистого користування» або «Розрахунок за особистий ноутбук». Головне, щоб інформація збігалася з реальною операцією.

Повернення боргу

Тут доречно зазначити прямо: «Повернення коштів, наданих у борг» або «Повернення позики за розпискою від 01.06.2026». Якщо між сторонами є розписка чи договір позики, їх краще зберігати.

Перекази між власними картками

Такий переказ сам по собі не означає отримання нового доходу. Для пояснення підійдуть формулювання «Переказ власних коштів між особистими рахунками» або «Поповнення власної картки».

Як уникнути зайвих запитань банку

Офіційного списку слів, після яких банк автоматично заблокує картку, немає. Так само не існує «чарівної» фрази, що гарантує відсутність запитань. Картка, призначення платежу, сума й регулярність операцій разом формують картину, яку оцінює фінансовий моніторинг. Тому найнадійніший підхід — писати правдиво, коротко і без вигадок.

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