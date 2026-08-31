Графіки відключення світла в Київській області на 1 та 2 вересня знову оновлено — енергетики ДТЕК попередили про планові профілактичні роботи в Узинській територіальній громаді. Відключення проводять, щоб підвищити надійність електропостачання та запобігти аваріям у мережах.

Як повідомляє Узинська громада, повний перелік адрес і годин знеструмлень опубліковано на офіційному сайті — ознайомитися з ним можна за цим посиланням. Роботи триватимуть 1 та 2 вересня, графіки можуть уточнюватися залежно від ситуації в мережі.

1 вересня найбільше відключень заплановано в місті Узин. З 08:00 до 20:00 без світла будуть будинки на вулицях Білоцерківська, Гоголя Миколи, Заводська, Київська та Коцюбинського. На вулиці Ярослава Мудрого електроенергію вимикатимуть з 08:30 до 19:30 (будинок 116/Г).

У селі Блощинці знеструмлення триватимуть з 08:00 до 20:00: під планові роботи потрапляють вулиця Білоцерківська (будинок 26), вулиця Героїв України та вулиця С. І. Мельниченка. Точні номери будинків вказані в опублікованому переліку — варто звірити свою адресу заздалегідь.

Частково відключення зачепить і село Іванівка: там роботи заплановані 1 вересня з 08:00 до 20:00. Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та ліхтарики, а чутливу побутову техніку вимкнути з розеток, щоб уникнути пошкоджень під час повторного ввімкнення.

Як підготуватися до знеструмлення

Відключення світла в Київській області 1 та 2 вересня триватимуть по кілька годин поспіль, тож варто заздалегідь запастися водою, зарядженими акумуляторами та необхідними ліками. Після завершення робіт електропостачання відновлять, а про можливі зміни в графіку повідомлятимуть окремо.

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