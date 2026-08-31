У вересні тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін завдяки моделі PSO, однак до кінця 2026 року ситуація може змінитися — учасники ринку попереджають про можливе підвищення цін у межах 10–20%.

Тарифи на комунальні послуги з 1 вересня в Україні залишаються стабільними для населення, однак ситуація в енергетичному секторі може змінитися вже до кінця 2026 року — учасники ринку попереджають про можливе коригування вартості електроенергії.

У вересні ціна на світло для побутових споживачів залишиться без змін завдяки чинній моделі PSO (спеціальних обов'язків), яка стримує тариф для населення. Регулятор наразі не оголошував про жодні перегляди, тож українці й надалі платитимуть за електроенергію за фіксованою ціною.

Водночас для бізнесу ситуація виглядає інакше. Як повідомляє видання «Перший бізнесовий», комерційні контракти на осінь укладаються з підвищенням на 10–15% порівняно з літніми місяцями. Причина — дорожча генерація, обмеженість імпорту та зростання вартості балансуючих послуг.

За оцінками енергетичних компаній, восени споживання електроенергії традиційно зростає, що створює додаткове навантаження на систему. У поєднанні з ризиками нових атак на об'єкти критичної інфраструктури це формує напружену конфігурацію цін на найближчі місяці.

Що вплине на ціни до кінця 2026 року

Ключовим фактором для вартості електроенергії до кінця року стане стан енергосистеми після осінньо-зимового періоду. Якщо об'єкти генерації та мережі витримають навантаження, уряд зможе утримати тариф для населення на поточному рівні. Однак у разі масштабних пошкоджень або дефіциту потужностей можливий перегляд тарифної моделі — з поступовим підвищенням у межах 10–20%.

Окрему роль відіграє ситуація на європейських ринках. Вартість імпортної електроенергії залишається нестабільною, і будь-які коливання цін у сусідніх країнах миттєво позначаються на українському балансі. Якщо ціни в ЄС зростатимуть, імпорт стане менш доступним, що підвищить навантаження на внутрішню генерацію та може призвести до подорожчання електрики для промисловості.

Два сценарії: базовий і ризиковий

До кінця 2026 року ринок очікує два можливі сценарії розвитку подій. Базовий передбачає збереження чинної тарифної моделі PSO для населення та помірне зростання цін для бізнесу. Ризиковий сценарій — підвищення тарифів для побутових споживачів у разі дефіциту генерації або суттєвого зростання витрат на відновлення інфраструктури.

Уряд наразі дотримується позиції стримування тарифів, однак визнає: остаточне рішення залежатиме від реальної ситуації в енергосистемі восени та взимку. Якщо об'єкти генерації витримають навантаження, тариф для населення залишиться незмінним щонайменше до кінця опалювального сезону.

Як підготуватися до можливих змін

Хоча тариф для населення поки що стабільний, експерти радять споживачам уже зараз подбати про енергоефективність. Заміна старих ламп на LED, встановлення двозонних лічильників та використання потужних приладів у нічний час допоможуть зменшити суми в платіжках незалежно від того, чи зміниться тариф.

Оформити двозонний лічильник можна через місцевого оператора системи розподілу — для цього достатньо подати заявку та оплатити вартість приладу й робіт. Різниця між денним і нічним тарифом становить близько 50%, що дозволяє суттєво економити при перенесенні споживання на нічні години.

Раніше Politeka повідомляла, тарифи на електроенергію: в Міненерго розповіли, коли можуть зрости ціни в платіжках.