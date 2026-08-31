В школах Киева первую неделю нового учебного года планируют начать в очно-дистанционном формате, однако учреждения готовы быстро менять его в зависимости от ситуации с безопасностью.

Подорожание квартир в Киеве заставляет семьи пересматривать бюджеты, а накануне 1 сентября в столице проработали и другие изменения — в школах подготовили сразу несколько форматов обучения: от уроков в укрытиях до дистанционного. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате. При этом учебные заведения должны быть готовы оперативно менять модель в зависимости от ситуации с безопасностью. Как пояснил Мондриевский, 28 августа воздушные тревоги в Киеве суммарно длились 158 минут — это почти 4 урока из 6 по обычному расписанию.

Среди проработанных вариантов — проведение занятий в укрытиях для младших школьников, смешанное или дистанционное обучение. Рассматривают также возможность работы школ во вторую смену. «Вместе с руководителями учебных заведений планируем несколько сценариев, чтобы каждое заведение могло действовать в соответствии с конкретной ситуацией и собственными ресурсами», — отметил заместитель председателя КГГА.

Директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян объяснила одну из моделей: в укрытии организуют очное обучение для учеников начальной школы, а для части детей средних и старших классов обустроят отдельное пространство, где во время тревоги можно продолжить занятия онлайн. Она подчеркнула, что это лишь один из возможных форматов — оптимальную модель каждая школа определит сама, учитывая собственные возможности, особенности укрытия и ситуацию с безопасностью.

Какой формат могут выбрать родители

В Департаменте образования и науки КГГА подчеркнули: родители смогут выбирать доступный для их ситуации формат обучения — в пределах моделей, которые предложит конкретная школа и педагогический коллектив. Накануне 1 сентября взрослым советуют вместе с детьми проговорить, как они будут действовать во время тревоги, где будут находиться в укрытии и что делать, если опасность застанет по дороге в школу. Если возникают вопросы или нестандартные ситуации — прежде всего обращаться к педагогам и администрации заведения.

Каждое учебное заведение уже не первый год имеет индивидуальный алгоритм действий на случай чрезвычайной ситуации, утвержденный педагогическим советом. Речь не только о воздушных тревогах, но и о других угрозах, в частности сообщениях о минировании: в прошлом сентябре такие сообщения поступали в киевские учебные заведения фактически ежедневно.

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