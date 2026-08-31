Из-за пятидневных непрерывных российских атак на Киевщину «Укрзализныця» массово задерживает поезда, часть рейсов опаздывает на 10–15 часов. Власти готовят новый формат работы вокзалов и транспорта на время длительных воздушных тревог.

Пока цены на жильё в Киеве продолжают расти, город столкнулся с новым вызовом: из-за непрерывных воздушных тревог «Укрзализныця» массово задерживает поезда, а часть рейсов опаздывает на 10–15 часов.

Как сообщает BBC News Украина, в течение пяти дней российские удары по Киевщине унесли жизни по меньшей мере 41 человека, ещё 85 человек получили ранения. Атаки частично парализуют общественный транспорт, железную дорогу и торговлю, а также меняют планы школьников перед началом учебного года.

Почему задерживаются поезда

На фоне обстрелов руководитель Укрзализныци Александр Перцовский сообщил о разрушениях железнодорожной инфраструктуры на Киевщине, которые экстренно ремонтировали для восстановления сообщения. Из-за этого опаздывали десятки поездов, некоторые — более чем на 10 часов.

Киевский железнодорожный вокзал был переполнен пассажирами, которые ждали поезда на платформах, в здании вокзала, в подземном переходе и даже на привокзальной площади. Дополнительно на задержки влияют вынужденные остановки и эвакуации из-за угрозы обстрела: в Укрзализныце объясняют, что возникает цепная реакция, когда задержка одного поезда тянет за собой следующий.

Для пассажиров на вокзалах открыли бесплатные залы ожидания, а людей с задержанных поездов обеспечивают едой.

Что меняют в работе вокзалов

Министр инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник накануне провёл совещание с командой Укрзализныци, КМВА и военным командованием. По его словам, правительство работает над решением для работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

Среди мер, которые прорабатывают: организация круглосуточной работы вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, избежание одновременного прибытия на смежные платформы, а также сокращение времени посадки и высадки пассажиров.

Метро и наземный транспорт

Во время воздушной тревоги метро в Киеве не курсирует по мостам и наземным участкам: тогда добраться подземкой на другой берег Днепра невозможно, а на левом берегу останавливается целая ветка. На некоторых маршрутах есть альтернативные автобусы, однако киевляне жалуются, что их недостаточно.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КМДА сообщили, что городские власти ищут возможности запустить временные автобусные маршруты, которые будут курсировать по трассе движения наземных участков метро во время затяжных тревог. По словам заместителя директора департамента Валентина Кульбака, возможно насыщение подвижным составом маршрутов с левого на правый берег.

Что делать пассажирам

Из-за постоянных изменений в движении поездов пассажирам советуют проверять актуальное расписание отправления перед выездом на вокзал и приезжать заранее. На вокзалах действуют бесплатные залы ожидания, а на время задержки рейсов пассажиров обеспечивают водой и едой.

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