Через п'ятиденні безперервні російські атаки на Київщину Укрзалізниця масово затримує поїзди, частина рейсів запізнюється на 10–15 годин. Влада готує новий формат роботи вокзалів і транспорту на час тривалих повітряних тривог.

Поки ціни на житло у Києві продовжують зростати, місто зіткнулося з новим викликом: через безперервні повітряні тривоги Укрзалізниця масово затримує поїзди, а частина рейсів запізнюється на 10–15 годин.

Як повідомляє BBC News Україна, впродовж п'яти днів російські удари по Київщині забрали життя щонайменше 41 людини, ще 85 людей зазнали поранень. Атаки частково паралізують громадський транспорт, залізницю й торгівлю та змінюють плани школярів перед початком навчального року.

Чому затримуються поїзди

На тлі обстрілів керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив про руйнування залізничної інфраструктури на Київщині, які екстрено ремонтували для відновлення сполучення. Через це запізнювалися десятки потягів, деякі — на понад 10 годин.

Київський залізничний вокзал був переповнений пасажирами, які чекали на поїзди на платформах, у будівлі вокзалу, в підземному переході та навіть на привокзальній площі. Додатково на затримки впливають вимушені зупинки та евакуації через загрозу обстрілу: в Укрзалізниці пояснюють, що виникає ланцюгова реакція, коли затримка одного потяга тягне за собою наступний.

Для пасажирів на вокзалах відкрили безкоштовні зали очікування, а людей із затриманих поїздів забезпечують їжею.

Що змінюють у роботі вокзалів

Міністр інфраструктури та транспорту України Микола Калашник напередодні провів нараду з командою Укрзалізниці, КМВА та військовим командуванням. За його словами, уряд працює над рішенням для роботи транспорту й логістики під час тривалих повітряних тривог.

Серед заходів, які опрацьовують: організація цілодобового функціонування вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття на суміжні платформи, а також скорочення часу посадки й висадки пасажирів.

Метро та наземний транспорт

Під час повітряної тривоги метро в Києві не курсує мостами та наземними ділянками: тоді дістатися підземкою на інший берег Дніпра неможливо, а на лівому березі зупиняється ціла гілка. На деяких маршрутах є альтернативні автобуси, однак кияни скаржаться, що їх недостатньо.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що міська влада шукає можливості запустити тимчасові автобусні маршрути, які курсуватимуть по трасі руху наземних ділянок метро під час затяжних тривог. За словами заступника директора департаменту Валентина Кульбака, можливе насичення рухомим складом маршрутів з лівого на правий берег.

Що робити пасажирам

Через постійні зміни в русі поїздів пасажирам радять перевіряти актуальний графік відправлення перед виїздом на вокзал та прибувати заздалегідь. На вокзалах діють безкоштовні зали очікування, а на час затримки рейсів пасажирів забезпечують водою та їжею.

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