У школах Києва перший тиждень нового навчального року планують розпочати в очно-дистанційному форматі, але заклади готові швидко змінювати його залежно від безпекової ситуації.

Подорожчання квартир у Києві змушує родини переглядати бюджети, а напередодні 1 вересня в столиці опрацювали й інші зміни — у школах підготували одразу кілька форматів навчання: від уроків в укриттях до дистанційного. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. При цьому заклади освіти мають бути готові оперативно міняти модель залежно від безпекової ситуації. Як пояснив Мондриївський, 28 серпня повітряні тривоги в Києві сумарно тривали 158 хвилин — це майже 4 уроки з 6 за звичайним розкладом.

Серед опрацьованих варіантів — проведення занять в укриттях для молодших школярів, змішане або дистанційне навчання. Розглядають також можливість роботи шкіл у другу зміну. «Разом із керівниками закладів освіти плануємо кілька сценаріїв, аби кожен заклад міг діяти відповідно до конкретної ситуації та власних ресурсів», — зазначив заступник голови КМДА.

Директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян пояснила одну з моделей: в укритті організують очне навчання для учнів початкової школи, а для частини дітей середніх і старших класів облаштують окремий простір, де під час тривоги можна продовжити заняття онлайн. Вона наголосила, що це лише один із можливих форматів — оптимальну модель кожна школа визначить сама, зважаючи на власні можливості, особливості укриття та безпекову ситуацію.

Який формат можуть обрати батьки

У Департаменті освіти і науки КМДА наголосили: батьки зможуть обирати доступний для їхньої ситуації формат навчання — у межах моделей, які запропонує конкретна школа та педагогічний колектив. Напередодні 1 вересня дорослим радять разом із дітьми проговорити, як вони діятимуть під час тривоги, де перебуватимуть в укритті та що робитимуть, якщо небезпека застане дорогою до школи. Якщо виникають питання чи нестандартні ситуації — найперше звертатися до педагогів та адміністрації закладу.

Кожен заклад освіти вже не перший рік має індивідуальний алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, затверджений педагогічною радою. Ідеться не лише про повітряні тривоги, а й про інші загрози, зокрема повідомлення про замінування: минулого вересня такі повідомлення надходили до київських закладів освіти фактично щодня.

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