В Черновцах часть потребителей осталась без водоснабжения из-за аварийных работ на водопроводных сетях. Коммунальщики ночью ликвидировали две утечки, но завершить все подключения сразу не успели.

Покупка квартиры в Черновцах для многих остается непростым делом, а сегодня жители столкнулись с другой бытовой проблемой: ряд улиц остался без водоснабжения после ночной аварии на водопроводе.

О причине отключения рассказали в «Черновцыводоканале». Коммунальщики объяснили, что ночью ликвидировали две утечки воды и меняли поврежденные участки водопроводных сетей, сообщает «Молодой буковинец».

Где произошли утечки

Одна из утечек случилась на улице Зарожанской, 2. Там работники водоканала заменили поврежденный участок сети, а пока водопровод был остановлен — выполнили и другие необходимые ремонтные работы. Вторую утечку обнаружили на улице Сторожинецкой, в районе Ковельской: там заменили поврежденный участок и запорную арматуру.

Что с водоснабжением сейчас

Ремонтные работы продолжались до 2:00 ночи. Водопровод удалось запустить, однако из-за значительного объема работ завершить все подключения ночью не успели. Сейчас специалисты продолжают работать: на Зарожанской переподключают вводы к домам, а на Сторожинецкой устанавливают дополнительную запорную арматуру и регулятор давления.

Какие улицы остались без воды

Из-за аварийной ситуации и ремонта магистрального водопровода водоснабжение приостановили для ряда улиц. Без воды могли остаться жители Соборной площади, улиц Кафедральной, Ивана Франко, Леси Украинки, Ольги Кобылянской, Богомольца, Аксенина, Шевченко, Главной, Гузара, Щербанюка, Ткача, Алмазова, Петрищука, Чибинеева, Товстюка, Героев Майдана, Ковельской, Небесной Сотни, проспекта Независимости, Каспрука, Кармелюка, Владимира Великого, Ореховской, Дзержика, Луковецкой, Заставнянской, Мизюна, Киевской, Зарожанской, переулка Зарожанского, Мартовича, Мазепы, Комаровской, Армянской, Поповича и Ончула, а также на прилегающих улицах.

Отдельно в водоканале предупредили: на улице Скальда водоснабжение ограничили для жителей верхних этажей — пока идут работы, напор воды там может быть слабее обычного.

Куда обращаться, если воды нет

Жителям, у которых вода до сих пор отсутствует, советуют обращаться в контакт-центр «Черновцыводоканала». О проблеме можно сообщить также через аварийно-диспетчерскую службу предприятия — это поможет коммунальщикам быстрее определить, какие участки еще нуждаются в переподключении.