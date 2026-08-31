Карбонара з куркою готується швидко і без зайвих складнощів — цей рецепт перетворює звичну пасту на ситну домашню вечерю завдяки хрусткій панчетті та курячій грудці, обсмаженій у її ароматному жирі.

Рецепт домашньої лазаньї з куркою ми вже публікували — а карбонара готується зовсім інакше і набагато швидше. Ця страва родом з Рима давно стала однією з найпопулярніших паст у світі: хрусткий свинячий бекон, ніжний яєчний соус і пекоріно — формула, яку важко зіпсувати, якщо знати кілька хитрощів. У цьому варіанті класичну карбонару доповнили курячою грудкою, яку обсмажують у жирі, що залишився від панчетти — вийшло ситніше, але не менш елегантно.

Інгредієнти для карбонари

панчетта — приблизно 230 г, нарізана дрібними смужками;

куряча грудка без шкіри й кісток — 2 шматки, приблизно 450 г загалом;

сіль — за смаком (орієнтовно 1/2 чайної ложки для курки, плюс для варіння пасти);

яєчні жовтки — 6 великих;

яйце — 1 велике;

сир пекоріно романо — приблизно 85 г, тонко натертий (близько 1,5 склянки), плюс трохи для подачі;

чорний перець свіжого помелу — за смаком;

ригатоні або мецці ригатоні — приблизно 450 г (можна замінити спагеті чи букатіні);

вода для варіння пасти — приблизно 2 літри.

Як приготувати карбонару: покроково

На холодну сковороду викладіть панчетту одним шаром і смажте на середньому вогні, періодично помішуючи, доки вона не стане золотистою та хрусткою і не віддасть жир — це займе 8-10 хвилин. Шумівкою перекладіть панчетту на паперові рушники, а жир залиште в сковороді.

Курячу грудку зі всіх боків посоліть. У тій самій сковороді на середньому вогні обсмажте курку, перевертаючи час від часу, доки вона не стане золотистою з обох боків і не прогріється до 74°C всередині — це приблизно 12-15 хвилин. Перекладіть на дошку, дайте трохи охолонути й наріжте шматочками приблизно по 2-3 см.

У великій термостійкій мисці збийте жовтки, ціле яйце та пекоріно, приправте перцем — це основа для соусу карбонари.

Наповніть велику каструлю приблизно 2 літрами води, щедро посоліть і доведіть до кипіння. Відваріть пасту, час від часу помішуючи, до стану аль денте за інструкцією на упаковці. Шумівкою швидко перекладіть гарячу пасту в миску з яєчною сумішшю і одразу активно перемішуйте, доки паста не покриється соусом і він не стане гладким та глянцевим. Додайте панчетту й курку, за потреби підсоліть.

Розподіліть карбонару по тарілках, посипте додатковим сиром і чорним перцем.

Карбонару найкраще подавати одразу, поки соус гладкий і глянцевий. Якщо залишилася порція, зберігайте її в герметичному контейнері не довше доби і розігрівайте на повільному вогні, додавши трохи води, щоб соус знову став текучим — за час зберігання він трохи згущується і паста вбирає його в себе.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт борщу, який завжди виходить яскравим.

Також Politeka писала, рецепт ідеальних тонких млинців.

Як повідомляла Politeka, рецепт сирників, які не розвалюються на сковороді.