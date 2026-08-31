В 2026 году денежная помощь для ВПЛ на детей составляет 3000 гривен ежемесячно, а доход родителей больше не влияет на назначение выплаты — в ПФУ объяснили новые правила.

Денежную помощь для ВПЛ в Украине продолжают выплачивать по обновленным правилам — с марта 2026 года доход родителей больше не учитывается при назначении выплаты на детей. Как сообщают Факты ICTV, семьи могут получать ежемесячную помощь на каждого ребенка со статусом внутренне перемещенного лица.

Размер денежной помощи для ВПЛ на детей в 2026 году составляет 3000 гривен в месяц. Средства ежемесячно поступают на банковский счет ВПЛ или уполномоченного лица. Помощь назначается на один шестимесячный период с возможностью дальнейшего продления.

Главное изменение, которое правительство утвердило в марте 2026 года постановлением №390, — доход родителей больше не является основанием для отказа в выплате именно на детей. Однако семья должна соответствовать другим условиям программы.

Для детей в возрасте до шести лет помощь назначают, если ребенок входит в состав семьи и соответствует определенным условиям программы. Для детей от 6 до 18 лет дополнительно учитывают место проживания и формат обучения: если ребенок проживает на безопасной территории, он должен учиться по месту фактического проживания — очно, дистанционно или в смешанном формате.

Также выплату могут назначить, если ребенок проживает на территории, где продолжаются или возможны боевые действия, или где они уже завершились, но семья соответствует предусмотренным порядком условиям.

Как оформить выплату на ребенка

Заявление может подать один из родителей или другой законный представитель ребенка. В 2026 году обратиться можно в:

сервисный центр Пенсионного фонда Украины ;

; ЦНАП ;

; орган местного самоуправления.

Также доступна подача заявления по почте и в электронной форме — через веб-портал Пенсионного фонда, его мобильное приложение или портал «Дия». Если заявление подать после установленного для пересмотра срока, помощь назначают не за предыдущий период, а с месяца обращения.

50 тысяч гривен для детей, вернувшихся в Украину

Отдельно от ежемесячных выплат для ВПЛ государство предусмотрело единовременную помощь 50 000 гривен на ребенка для тех, кто вернулся в Украину после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий. Согласно постановлению №551, выплата определяется по каждому ребенку отдельно — если в семье вернулось двое детей, право на помощь имеет каждый из них.

Важно: эта программа касается не только детей со статусом ВПЛ — основным условием является сам факт депортации, принудительного перемещения или возвращения с ВОТ.

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