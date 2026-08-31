Минимальная зарплата в Украине с 1 сентября 2026 года остается без изменений — 8647 гривен в месяц. Сколько работники получают после уплаты налогов и какие штрафы предусмотрены для работодателей.

Размер минимальной зарплаты в Украине остается неизменным с начала 2026 года — как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», с 1 сентября пересмотра социальных стандартов не произойдет.

Минимальная заработная плата в Украине и впредь будет составлять 8647 гривен в месяц. В почасовом размере это 52 гривны. Правительство не планирует пересматривать этот показатель в ближайшее время.

Важно понимать, что эта сумма указана до уплаты налогов. Из нее удерживают 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. «На руки» работник получает ориентировочно 6658 гривен — на 23% меньше номинального размера минимальной зарплаты.

На что влияет минимальная зарплата

Минимальная зарплата — это социальный стандарт и одновременно база для многих важных расчетов. От нее зависит размер единого социального взноса (ЕСВ), который уплачивают работодатели за наемных работников. Также этот показатель определяет налоговые ставки для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения и суммы штрафов за нарушение трудового законодательства.

Какие штрафы предусмотрены для работодателей

За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда работодателю грозит штраф в двукратном размере минимальной зарплаты — 17 294 гривны. Если же зарплату задерживают более чем на месяц или выплачивают не в полном объеме, санкция достигает трехкратного размера МЗП — 25 941 гривна.

Кроме того, статья 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 510 до 1700 гривен за нарушение установленных сроков расчета с работником или уменьшение суммы выплаты без его согласия. За повторное нарушение сумма возрастает до 1700–5100 гривен.