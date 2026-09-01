Военные, которые долго лечатся в стационаре, получили новые правила по денежному довольствию: ограничение в 12 месяцев отменили, но часть дополнительных выплат потребует отдельного решения Кабмина.

Выплаты военным в Украине во время лечения претерпели важные изменения после подписания нового закона. Президент Владимир Зеленский отменил ограничение в 12 месяцев, которое ранее касалось сохранения денежного довольствия по последней занимаемой должности. Документ №4954-IX вернули в Верховную Раду 22 августа 2026 года, и именно от него зависит, как теперь будут начислять средства раненым и больным защитникам.

Что меняет закон для длительного лечения

Теперь продолжительность стационарного лечения не будет ограничивать право военного на сохранение выплат. В Минобороны объяснили: раньше, если лечение длилось более 4 месяцев, для продления выплат требовали заключение военно-врачебной комиссии о необходимости длительного лечения. Основания, по которым денежное довольствие будет сохраняться в дальнейшем, должен определить Кабинет министров.

Дополнительные вознаграждения: что военные могут сохранить или потерять

Отмена лимита в 12 месяцев не означает автоматического сохранения всех дополнительных выплат. Речь идет, в частности, о ежемесячном дополнительном вознаграждении за выполнение задач в районах боевых действий, разовых поощрениях и выплатах за уничтоженную вражескую технику. Такие суммы во время длительного лечения будут начисляться только на условиях, которые отдельно пропишет постановление Кабмина. Поэтому часть бойцов может сохранить эти средства, а часть — будет получать лишь основное денежное довольствие по должности.

Как будет работать ВВК и продление выплат свыше 12 месяцев

Требование проходить военно-врачебную комиссию не отменяют. После завершения лечения, но не позднее чем через 12 месяцев от его начала, военный должен пройти медицинский осмотр для определения пригодности к службе. Если лечение длится более года, повторный осмотр проводят не реже чем каждые 4 месяца. Это позволяет продолжать выплаты тем, кому ВВК подтверждает необходимость дальнейшего длительного лечения.

Питание и протезирование: кто получит

Закон также расширяет социальные гарантии, которые не зависят от заключений комиссии. Улучшенное питание во время лечения и реабилитации гарантировано защитникам, ветеранам, освобожденным из плена, а также иностранцам и лицам без гражданства, проходящим службу. Бесплатные высокофункциональные протезы и ортезы за счет госбюджета получат военные с ранениями или травмами и лица с инвалидностью вследствие войны. Это означает, что вспомогательные средства реабилитации будут предоставлять без привязки к сроку пребывания на лечении.

Когда заработают новые правила

Пока Кабинет министров не принял соответствующее постановление, действует прежний механизм. Это означает, что денежное довольствие сохраняется, но не более чем 12 месяцев подряд. После принятия правительственного документа новые условия заработают в полной мере, и длительное лечение больше не будет основанием для прекращения выплат.

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