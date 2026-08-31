Работающие пенсионеры могут получить перерасчет выплат, не дожидаясь следующего года. В Пенсионном фонде объяснили, при каких условиях стоит обратиться с заявлением уже в сентябре.

Пенсионное обеспечение в Украине в сентябре претерпит изменения для отдельных категорий — в Пенсионном фонде рассказали о механизме перерасчета выплат для тех, кто продолжает работать после выхода на заслуженный отдых.

Ежегодно с 1 апреля Пенсионный фонд автоматически пересчитывает выплаты работающим пенсионерам. Право на такой перерасчет имеют люди, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжили работать и по состоянию на 1 марта накопили не менее 24 месяцев страхового стажа. Как сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, это стандартная процедура, которая происходит без участия пенсионера.

Существует и другое основание для автоматического перерасчета. Если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло не менее двух лет, перерасчет проводят даже в том случае, если за это время человек накопил менее 24 месяцев страхового стажа. В таком случае учитывается фактически накопленный стаж.

Если пенсионер накопил необходимые 24 месяца страхового стажа уже после 1 марта, он может самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете. Например, человек продолжает работать после выхода на пенсию и набрал 24 месяца стажа именно в сентябре — тогда он может подать заявление в ПФУ, чтобы провести перерасчет сразу после набора необходимого стажа, не дожидаясь апреля следующего года.

При перерасчете, если по состоянию на 1 марта человек имеет не менее 24 месяцев страхового стажа, учитывается именно этот стаж. Также в определенных случаях может учитываться заработок, который пенсионер получал после назначения или предыдущего перерасчета пенсии — если это дает более выгодный результат. В то же время для перерасчета может использоваться и тот заработок, который уже учитывался при назначении пенсии.

По имеющимся данным, в Украине около 2,8 млн пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию. Размер пенсий в стране существенно различается: по состоянию на 1 июля средняя пенсия составляла 7 273 гривны, а медианная — около 5 300 гривен. Почти 5 миллионов пенсионеров получали менее 5 300 гривен в месяц, еще около 2,7 миллиона человек имели пенсию до 4 000 гривен.

Пенсионный фонд также обновляет показатели средней заработной платы, которые используются для расчета пенсий. По данным ПФУ, показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии, за июнь 2026 года составил 28 169,69 гривен.

Как подать заявление на перерасчет пенсии

Работающим пенсионерам, накопившим 24 месяца страхового стажа после 1 марта, стоит обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и трудовую книжку или другие документы, подтверждающие страховой стаж. Подать заявление можно также онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Специалисты Пенсионного фонда советуют не медлить: чем раньше подать заявление после достижения необходимых 24 месяцев стажа, тем быстрее будет проведен перерасчет и назначена повышенная выплата. Если после назначения или предыдущего перерасчета набрано менее 24 месяцев стажа, а два года еще не прошли, автоматический перерасчет по этому основанию проводиться не будет.

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