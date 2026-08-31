Панкейки — один из самых популярных завтраков, а этот рецепт добавляет им природной сладости благодаря спелым бананам вместо большого количества сахара. Тесто готовится за несколько минут, а сами панкейки получаются пышными и нежными.

Рецепт идеальных панкейков с яблоками мы уже публиковали — а панкейки с бананами готовятся еще проще, и секрет их пышности скрывается именно в спелых плодах.

Это один из самых популярных завтраков американской кухни: панкейки получаются пышными и природно сладкими благодаря перезревшим бананам, а не сахару. В классическом рецепте сахара добавляют всего одну столовую ложку — и даже её можно убрать, если бананы очень спелые и сладкие сами по себе. Тесто готовится быстро, его можно даже замесить вечером и держать в холодильнике до утра.

Ингредиенты для панкейков

Кефир или натуральная пахта (buttermilk) — примерно 300 мл

Пшеничная мука — примерно 190 г (1,5 стакана)

Сахар — 1 столовая ложка (по желанию можно не добавлять)

Сода — 1 чайная ложка

Соль — 1/4 чайной ложки

Несоленое масло, растопленное — 3 столовые ложки (около 42 г)

Яйца крупные — 2 штуки

Ванильный экстракт — 1 чайная ложка

Спелые бананы — 2 средних (примерно 1 стакан размятого пюре)

Масло для жарки — 2 столовые ложки

Как приготовить панкейки: пошагово

В большой миске смешайте муку, сахар, соду и соль, сделайте посередине небольшую ямку для влажных ингредиентов.

Разомните бананы вилкой до консистенции густого яблочного пюре — кусочки не помешают, они даже добавят текстуры готовым панкейкам.

В отдельной миске смешайте кефир, яйца, ванильный экстракт, размятые бананы и растопленное масло — всё тщательно взбейте венчиком.

Влейте влажные ингредиенты в сухие и перемешайте только до объединения. Тесто должно остаться комковатым — не перемешивайте слишком долго, иначе панкейки получатся плотными.

Разогрейте чугунную или антипригарную сковороду на среднем огне (примерно 175 °C) и смажьте её столовой ложкой масла.

Выкладывайте тесто на сковороду порциями по 60 мл (четверть стакана), оставляя между панкейками расстояние не менее 2,5 см.

Жарьте каждый панкейк около 2 минут с одной стороны, пока края не станут матовыми и сверху не появятся пузырьки, которые начинают лопаться — это сигнал перевернуть. Жарьте еще 2 минуты с другой стороны, при необходимости добавляя немного масла.

Подавайте панкейки теплыми с ломтиками бананов, поджаренными орехами пекан и кленовым сиропом. Готовое тесто можно держать в холодильнике до утра, а уже готовые панкейки хранятся в холодильнике до 4 дней или в морозильной камере до 2 месяцев — разогревать лучше на сковороде, в тостере или в микроволновке, обернув бумажным полотенцем.

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